Mannheim/Käfertal: 41-Jähriger betrunken mit Kleintransporter unterwegs und in Streit geraten

Mannheim (ots) – Mit 1,9 Promille war ein 41-Jähriger Autofahrer am

Sonntagmorgen gegen 01:45 Uhr in der Forster Straße unterwegs. Zuvor waren

Beamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal zu der Adresse gerufen worden, um

dort Streitigkeiten zu schlichten. Noch während die Beamten den Sachverhalt

abklärten kehrte der zuvor an dem Streit beteiligte Mann zu Fuß zurück an den

Ort des Geschehens. Die ebenfalls an dem Streit beteiligten Zeugen

identifizierten den 41-jährigen zweifelsfrei als Führer eines zuvor gefahrenen

Kleintransporters Fiat Ducato. Aufgrund des deutlichen Alkoholgeruchs wurde ein

Atemalkoholtest durchgeführt. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der

41-Jährige Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich

verantworten

Mannheim-Innenstadt: 25-Jährige betrunken mit E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen war in Mannheim eine 25-jährige Frau

mit einem E-Scooter unterwegs, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Die Frau

fiel einer Polizeistreife gegen 03:25 Uhr in der Hafenpromenade einer Streife

des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt auf. Bei der Kontrolle bemerkten die

Beamten Alkoholgeruch im Atem der 25-jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert

von über 1,3 Promille. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die

25-Jährige Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich

verantworten. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Mannheim/Neckarau: Golf-Fahrer mit 1,7 Promille unterwegs

Mannheim (ots) – Gegen 03:20 Uhr am Sonntagmorgen unterzogen Beamte des

Polizeireviers Mannheim-Neckarau in der Speyrer Straße einen 50-Jährigen VW

Golf- Fahrer in der Speyrer Straße, als er versucht verbotswidrig auf dem

dortigen Fahrradweg einzuparken. Im Verlauf der Kontrolle schlug den Beamten ein

starker Atemalkoholgeruch entgegen. Ein durchgeführter Atemalkholtest ergab

einen Wert von 1,7 Promille. Dem 50-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und

sein Führerschein blieb bei den Akten. Er sieht nun einem Ermittlungsverfahren

wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfallflucht – 17-Jähriger ohne Führerschein und unter Alkohol-/Drogeneinfluss

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Samstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, ereignete sich ein

Verkehrsunfall in der Friedrichstraße. Ein 17-jähriger Fahrer eines Mercedes

beschädigte zunächst beim Einparken ein stehendes Fahrzeug. Anschließend

entfernte sich der Jugendliche von der Unfallstelle und beschädigte hierbei

weitere Fahrzeuge erheblich, welche ebenfalls geparkt waren. Durch den Anruf

eines Taxifahrers bei der Polizei, welcher dem Mercedes im Anschluss gefolgt

war, konnte der Jugendliche kurze Zeit später auf dem Neckarauer Waldweg

festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Alkohol-

und Drogentest ergab 1,24 Promille und positiv auf THC. Einen aktuellen

Führerschein besitzt der junge Mann nicht. Das Unfallfahrzeug wurde

sichergestellt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch nicht

bekannt. Das Polizeirevier Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten sich mit

dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter 0621-833970, in Verbindung zu setzen.