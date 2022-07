Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Verdacht des Sexualdeliktes – 27-jähriger Mann festgenommen – Kripo ermittelt

Walldorf,Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 27-jähriger Mann wurde am frühen

Samstagnachmittag in Walldorf im Bereich der Ringstraße vorläufig festgenommen.

Er steht im Verdacht, kurz nach 12 Uhr, eine 53-jährige Frau, die mit ihrem Hund

spazieren ging, an der Ecke Ringstraße / St. Ilgener Straße angegriffen und

körperlich bedrängt zu haben. Aufgrund der starken Gegenwehr und Hilferufe der

Frau wurden Zeugen auf den Vorfall aufmerksam. Der Verdächtige ließ daraufhin

von seinem Opfer ab und versuchte sich vom Tatort zu entfernen, konnte aber

durch weitere Zeugen im Sonnenweg gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei

festgehalten werden. Nach einer ersten Prüfung des Sachverhalts durch die

Beamten des Kriminaldauerdienstes wurde der Mann am Sonntagmittag dem

Ermittlungsrichter vorgeführt, der die freiheitsentziehenden Maßnahmen aufrecht

erhielt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats

Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Sinsheim-Reihen/Rhein-Neckar-Kreis: 16-jähriger Leichtkraftradfahrer fährt VW hinten auf – 2 Leichtverletzte

Sinsheim (ots) – Am Samstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, befährt ein 16-Jähriger

mit seinem Leichtkraftrad der Marke Betamotor die L 592 von Reihen herkommend in

Richtung Ittlingen. Auf halber Strecke übersah der 16-Jährige einen vor ihm

verkehrsbedingt haltenden VW eines 44-Jährigen und fuhr diesem hinten auf. Durch

den Zusammenstoß kamen der 16-Jährige und seine 17-jährige Sozia zu Fall. Beide

zogen sich glücklicher Weise nur leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt

wurden. Am Leichtkraftrad und am VW entstand ein geschätzter Schaden von

insgesamt ca. 2000,- Euro

Schwetzingen RNK – B36/B535 Richtung Schwetzingen Höhe Hirschacker: Schwerer Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Schwetzingen (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00.30 Uhr, befuhr ein

47-jähriger Benz-Fahrer die B36/B535 von Mannheim kommend in Richtung

Schwetzingen. In Höhe der Eichendorfstraße verliert der 47-Jährige in Folge

überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw, streift hierbei einen

auf der rechten Fahrspur fahrenden Peugeot einer 54-Jährigen, kommt nach rechts

von der Fahrbahn ab, gerät auf die Leitplanke und überschlägt sich in der

weiteren Folge. Durch den Zusammenstoß verliert die 54-jährige Peugeot Fahrerin

ebenfalls die Kontrolle über ihren Pkw, kommt von der Fahrbahn ab und

überschlägt sich. Beide Fahrzeuge blieben in einem angrenzenden Feld liegen. Die

54-Jährige wurde hierbei in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die

Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen, die mit 10 Mann vor Ort war, geborgen

werden. Der Unfallverursacher und die 54-Jährige wurden mit schweren jedoch

nicht lebensgefährlichen Verletzung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Der 47-jährige Unfallverursacher stand zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss

von alkoholischen Getränken. Ein Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert

von 1,9 Promille zu Tage. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein

Führerschein blieb bei den Akten. An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr

fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden von

je ca. 10 000,- Euro. Die Fahrtrichtungsfahrbahnen der B36/B535 in Richtung

Schwetzingen mussten für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis

04.10 Uhr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Schwetzingen RNK – B36/B535 Richtung Schwetzingen Höhe Hirschacker nach schwerem Verkehrsunfall wieder freigegeben

Schwetzingen RNK (ots) – Nach dem schweren Verkehrsunfall am frühen

Sonntagmorgen, kurz nach 00.30 Uhr, ist die Mannheimer Landstraße -B535- Höhe

Hirschacker, Fahrtrichtung Schwetzingen, seit 04.10 Uhr, wieder freigegeben. An

dem Verkehrsunfall waren zwei Pkw beteiligt, die jeweils von der Fahrbahn

abkamen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Rettungsdienst in umliegende

Krankenhäuser eingeliefert. Es wird nachberichtet.

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis: schwerer Verkehrsunfall auf der B 291 – eine Person schwer verletzt

Walldorf (ots) – Am Samstagabend, gg. 19:20 Uhr, kam es auf der B 291 zwischen

Walldorf und Hockenheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand wollte ein 54-jähriger BMW-Fahrer auf der B 291 von Hockenheim

kommend, an der Einmündung zur Anschlussstelle der BAB 5 nach links auf die

Autobahn in Richtung Karlsruhe abbiegen und missachtete das Rotlicht der

Lichtzeichenanlage. Hierbei kollidierte er frontal mit einem aus Richtung

Walldorf kommenden 78-jährigen SEAT-Fahrer.

Der BMW-Fahrer und seine 56-jährige Beifahrerin wurden glücklicherweise nur

leicht verletzt und zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der

SEAT-Fahrer zog sich hingegen schwere, jedoch nicht lebensgefährliche,

Verletzungen zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 65.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 291 in Fahrtrichtung Hockenheim

bis 22:15 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. Größere

Verkehrsbeeinträchtigungen wurden nicht bekannt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Mannheim übernommen.

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis: Fahrerin eines E-Scooter beim Verkehrsunfall leicht verletzt – Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle – Zeugen gesucht

Walldorf (ots) – Am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, bog eine 27-jährige Frau mit

ihrem E-Scooter von der Hauptstraße kommend in die Leopoldstraße ein, um wenige

Meter weiter in die Winterstraße zu fahren. Im dortigen Einmündungsbereich kam

ihr ein jugendlicher Fahrradfahrer auf ihrer Fahrspur entgegen, weshalb beide

frontal kollidierten und zu Boden stürzten. Nachdem sich die E-Scooter-Fahrerin

nach dem Zustand des Fahrradfahrers erkundigt hatte, entfernte sich dieser

unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt und suchte eigenständig einen

Arzt auf. Ob sich der Fahrradfahrer ebenfalls verletzt hatte, ist unbekannt. Am

E-Scooter entstand nur geringer Sachschaden.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den

Verkehrsunfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr.

06222/5709-0 zu melden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisiert am Steuer – Fahrzeug überschlägt sich – Hoher Sachschaden

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:35 Uhr,

befuhr ein 40-Jähriger mit seinem BMW die Goethestraße in Leimen. Hierbei kam er

mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am

Straßenrand geparkten Audi. Der BMW überschlug sich und kam auf dem Dach zum

Liegen. Der Audi wurde bei dem Zusammenstoß noch auf einem dahinterstehenden

Baum geschoben, welcher ebenfalls beschädigt wurde. Bei dem Unfall entstand ein

Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Der Unfallverursacher wurde in Folge

des Aufprall leicht verletzt und wurde in einem Rettungswagen erstversorgt. Ein

freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Ihm

wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Beide

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Flächenbrand auf Getreidefeld

Edingen-Neckarhausen (ots) – Aufmerksame Zeugen meldeten am Freitagabend, gegen

18:28 Uhr, ein brennendes Getreidefeld im Bereich der Mannheimer Straße. Bis zum

Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits auf ein benachbartes Feld

übergegriffen. Durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr

Edingen-Neckarhausen, welche mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort

war, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ein

wirtschaftlicher Schaden war nicht entstanden, da beide Felder bereits

abgeerntet waren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Fußgänger leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 17:45 Uhr wurde

ein 27-Jähriger beim Überqueren der Mannheimer Straße, in Höhe Einmündung

Heidelberger Straße, von einem Fahrzeug gestreift und leicht verletzt. Der

Fahrer des grauen PKW, von dem ein Teilkennzeichen der Polizei bekannt ist,

hielt kurz an und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne seiner

Warte- und Feststellungspflicht nachzukommen. Hinter besagtem PKW sollen sich

weitere Fahrzeuge und Fußgänger befunden haben, welche eventuell sachdienliche

Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können. Diese werden gebeten, sich bei

der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222, zu melden.