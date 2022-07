Alkoholisierte Bootsführer auf dem Neckar – 69120 Heidelberg

Polizeipräsidium Einsatz

69120 Heidelberg – Anlässlich eines Junggesellenabschieds liehen sich 9 Männer am Samstag, 09.07.2022, gegen 14:00 Uhr, drei Motorboote bei einem örtlichen Anbieter. Damit befuhren sie den Neckar im Bereich Theodor-Heuss-Brücke flussauf- und abwärts. In der Folge fielen sie durch lautes Grölen, Trillerpfeifen und riskante Fahrmanöver auf. Dabei passierten sie unter anderem ein Polizeiboot der Wasserschutzpolizei Heidelberg, dass gerade ein anderes Schiff kontrollierte. Die Beamten konnten deutlich beobachten, dass die Personen zum Teil Dosenbier tranken und immer wieder die Fahrer wechselten. Nach Beendigung der vorausgegangenen Kontrolle, konnten die Beamten der WSP die 9 Männer beim Anlegen im Hafen antreffen und überprüfen. Dabei wurde bei allen der Grad der Alkoholisierung getestet, da auf dem Wasser ähnliche Vorschriften gelten, wie im Straßenverkehr. Die Personen, die sowohl alkoholisiert waren, als auch nachweislich eines der Boote gesteuert haben, müssen im Nachgang zu ihrer Feier mit zum Teil empfindlichen Geldstrafen rechnen. Da es sich um erlaubnisfreie Motorboote handelt ist allerdings ihr Pkw-Führerschein nicht in Gefahr.

Heidelberg/Bergheim: Mit 1,94 Promille auf Taxi aufgefahren

Heidelberg (ots) – Am Samstagabend, gegen 23:50 Uhr, wurde Beamte des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte zu einem Verkehrsunfall im Bereich der

Rohrbacher Straße gerufen. Hier fuhr ein 36-jähriger Benz-Fahrer einem vor ihm

an einer roten Ampel haltenden Taxi hinten auf. Im Verlauf der Unfallaufnahme

konnten die Beamten bei dem 36-Jährigen Alkoholgeruch feststellen. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Dem

Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde

einbehalten. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wurde mit insgesamt ca. 3500,-

Euro beziffert. Der 36-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und

Trunkenheit im Verkehr verantworten.