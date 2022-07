Brezelfest

Speyer (ots) – Auch am Samstagabend 09.07.2022 wurde das gut besuchte Brezelfest polizeilich überwacht. Hierbei wurden Strafanzeigen hinsichtlich 3 Körperverletzungen, 2 Diebstählen und 1 versuchter Einbruchsdiebstahl in einen Pizzastand aufgenommen.

Darüber hinaus wurden 2 Streitigkeiten geschlichtet, einer hilflosen Person geholfen und eine Ordnungswidrigkeit wegen Urinieren in der Öffentlichkeit erfasst.

Am Sonntagmorgen 10.07.2022 konnten zwei 26-jährige und ein 32-jährige Männer aus Speyer ermittelt werden, welche möglicherweise für eine oder mehrere Taten verantwortlich sein dürfte. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots) – Am Sonntag 09.07.2022 gegen 03:50 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in Höhe der Landwehrstraße 26. Durch einen Knallzeugen wurde ein Schaden an einer Verkehrsinsel gemeldet. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Mercedes, welcher die Landwehrstraße in Richtung Schifferstadter Straße befuhr.

Durch das Abkommen von der Fahrbahn wurden 2 Verkehrsschilder umgefahren und mehrere Fahrzeugteile verblieben auf der Fahrbahn. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots) – Am Sonntagmorgen 10.07.2022 gegen 02 Uhr wurde ein stark betrunkener Fahrzeugführer gemeldet, welcher an einer Tankstelle eingekauft habe und nun wieder weitergefahren sei. Die Person wurde durch einen Zeugen verfolgt und konnte die Funkstreife zuführen. Der Beschuldigte flüchtet sich in eine Wohnung und verweigerte die Türöffnung.

Diese musste letztendlich durch die Feuerwehr geöffnet werden. Der 36-jährige Fahrzeugführer aus Schwetzingen zeigte sich hierüber wenig begeistert verhielt sich aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten. Er wurde zwecks Entnehme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten. Ein Atemalkoholtest wurde verweigert, der Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Otterstadt (ots) – Am 10. Juli gegen 02:30 Uhr wurde ein 31-jähriger Otterstadter dabei beobachtet, wie er mit seinem Ford von der L534 aus Speyer kommend in Fahrtrichtung Otterstadt, beim Einfahren in den Kreisverkehr, von der Fahrbahn abkam und über die Verkehrsinsel fuhr. Der Ford blieb einige Meter weiter aufgrund starker Beschädigungen der Fahrzeugfront und geplatzter Reifen liegen.

Bei Ansprache des Fahrers durch die Polizeibeamten konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt und der Ford musste abgeschleppt werden.

Fahrraddiebstahl Bahnhof

Speyer (ots) – Am 10. Juli gegen 1 Uhr wurde durch Augenzeugen eine Gruppe von drei Personen gemeldet, welche am Bahnhof in Speyer an den Fahrradständen Fahrräder entwenden würden. Bei Erblicken des Streifenwagens ergriffen zwei Personen die Flucht, welche wenig später gestellt werden konnten.

Bei den Fahrrädern handelte es sich um ein weiß-blaues der Marke Victoria und ein lilafarbenes der Marke Pegasus im Gesamtwert von circa 100 Euro. Die Fahrräder wurden vor Ort gesichert.

Da die geschädigten Fahrradbesitzer unbekannt sind werden diese, oder Personen, welche Auskunft über die Räder geben können gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr wurde am Postplatz in Speyer ein E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Scooter verfügte nicht über eine Versicherung, noch war er für den Betrieb auf deutschen Straßen zugelassen.

Da bei dem Fahrer bei der Kontrolle Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte wurde diesem ein Test angeboten, welcher einen Wert von 0,74 Promille ergab. Es wurde eine Blutprobe entnommen, Führerschein und Scooter wurden präventiv sichergestellt.

Einbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Speyer-Süd (ots) – Im Zeitraum von Freitag auf Samstag 09.07.2022 kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung, im 2.Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Täter drangen nach Aufhebeln der Wohnungstür in diese ein und durchwühlten das Schlafzimmer.

Entwendet wurde vermutlich Schmuck. Über die Schadenshöhe kann keine Angaben gemacht werden, da sich die Wohnungsinhaber im Urlaub befinden.