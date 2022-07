Brennendes Fahrzeug nach Verkehrsunfall

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Freitag 08.07.2022 gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Autofahrer die L457 in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim. Kurz vor der Einmündung der Kleinniedesheimer Straße wollte er einem plötzlich die Fahrbahn querenden Tier ausweichen und verlor hierbei aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der PKW geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Im Graben fing der PKW sodann aus bisher unbekannter Ursache an zu brennen. Der Fahrer sowie seine 17-jährige Beifahrerin konnten sich nahezu unverletzt aus dem PKW befreien. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 6.000 EUR.

Erneut Kontrollen in Maikammer

Maikammer (ots) – Wie bereits wiederholt in der Vergangenheit wurden auch am Freitag 08.07.22 Geschwindigkeitsmessungen in der Marktstraße in Maikammer durchgeführt. Hintergrund war eine Anfrage der dortigen Anwohner wegen zahlreicher “Raser”. Erfreulicherweise kam es im Messzeitraum von 17:50-18:50 Uhr nun zu keinerlei Geschwindigkeitsverstößen mehr.

Lediglich 3 Autofahrer mussten wegen fehlender Sicherheitsgurte verwarnt werden. Ein weiterer Autofahrer erhielt einen Mängelbericht und muss sein Fahrzeug im Nachgang noch einmal bei der Polizei vorführen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt (ots) – Am Samstag 09.07.2021 gegen 14:45 Uhr wurde mitgeteilt, dass der Fahrer eines Pedelec ohne Fremdeinwirkung mehrfach gestürzt sei und jetzt zu Fuß, auf dem Wirtschaftsweg parallel zur L454 in Richtung Schifferstadt laufen würde. Der leicht verletzte 57-jährige Mann konnte auf dem Weg angetroffen werden und stand deutlich unter Alkoholeinfluss.

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Seine Verletzungen wurden im Krankenhaus behandelt. Später stellte sich heraus, dass das Pedelec unmittelbar zuvor in Böhl-Iggelheim entwendet wurde. Das über 3.000 EUR teure Gefährt konnte dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt werden.

Trunkenheitsfahrt in Waldsee

Waldsee (ots) – Am Samstag 09.07.2022 gegen 01:30 Uhr wurde mitgeteilt, dass der Fahrer eines Pkw ggf. unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Das betreffende Fahrzeug konnte in Waldsee durch eine Funkstreifewagenbesatzung festgestellt und kontrolliert werden.

Beim 29-jährige Fahrer konnten deutliche Anzeichen für den Konsum von Alkohol festgestellt werden, weshalb er zur Durchführung einer Blutprobe auf die Polizeiinspektion gebracht wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.