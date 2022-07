Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Nierstein (ots) – Am Freitag 08.07.22. gegen 20:15 Uhr kam es in der Karolingerstraße in Nierstein zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer. Ein 54-jähriger Fahrer eines Opel Corsa und der 46-jährige Motorradfahrer befuhren die Langgasse in Fahrtrichtung Kleine Steig. Der Pkw bog kurz darauf nach rechts in die Breitgasse ein. Noch während des Abbiegevorgangs beschleunigte der dahinter fahrende Kradfahrer und fuhr links am Opel Corsa vorbei.

Hierbei übersah er den, am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten, Pkw KIA und fuhr auf diesen ungebremst auf. Das Motorrad blieb zur Hälfte auf der Motorhaube des geparkten KIA liegen.

Der Fahrer des Krades wurde durch den Aufprall über das Fahrzeug geschleudert und prallte anschließend gegen die Front des nachfolgend geparkten PKW VW Polo und von dort zurück gegen das Heck des geparkten KIA. Hiernach rutschte er ca. 6 m über die Fahrbahn der Karolingerstraße bis er schließlich am rechten Fahrbahnrand zum liegen kam.

Infolge des Verkehrsunfalls zog sich der Fahrer des Motorrades schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus verbracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von ca.26.500 Euro. Die Fahrbahn musste auf Grund auslaufenden Benzins durch die Feuerwehr abgestreut werden.

Verkehrsunfallflucht – Fahrer flüchtig

Bingen-Dromersheim (ots) – 09.07., Rheinhessenstraße, 03:18 Uhr – Beim Befahren der Rheinhessenstraße kollidierte ein Mercedes-Fahrer mit BIN-Kennzeichen mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Opel, der durch den Zusammenstoß wiederum auf einen davor stehenden Transporter geschoben wurde.

Der Mercedes-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt fußläufig von der Unfallstelle. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721/9050 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Bingen (ots) – City-Center Tiefgarage, 09.07.2022, 07:30 Uhr bis 09.07.2022, 14:15 Uhr – Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Ein- bzw. Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Seat Ibiza mit MZ-Kennzeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721-9050.

Sachbeschädigung an SB-Automat

Bingen (ots) – Mainzer Straße, 08.07.2022 bis 09.07.2022, 08:31 Uhr – In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bisher unbekannte Täter den Bildschirm eines SB-Automaten (Ausgabe von Bankauszügen) der Sparkassen-Filiale.

Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721-9050.