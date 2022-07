Ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Bad Sobernheim-Stadtgebiet (ots) – Kurz nach 17:00 Uhr fiel einer Polizeistreife am Freitag 08.07.2022 im Stadtgebiet ein Pkw auf, dessen Fahrer nicht angegurtet war. Bei einer näheren Kontrolle stellte sich heraus, dass auch ein im Fahrzeug mitfahrendes Kleinkind in keiner Weise gesichert war.

Desweiteren ergab sich, dass dem 35-jährigen, in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan wohnenden Fahrer bereits vor geraumer Zeit die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen worden war und er zudem auf seinem nicht zugelassenen Fahrzeug gefälschte Kennzeichenschilder montiert hatte. Der 35-Jährige wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Kind

Bad Kreuznach (ots) – Am Freitagabend 08.07.2022 ist es in der Willibald-Hamburg-Straße in Bad Kreuznach zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem Fahrrad gekommen. Der Lkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines 11-jährigen Fahrradfahrers. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Gegen den Fahrer des Lkw wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfall mit mehreren leicht Verletzten

Bad Kreuznach (ots) – Ein mit 3 Insassen besetzter PKW befährt Freitag 08.07.2022 gegen 08:55 Uhr die Wilhelmstraße aus Richtung Brückes kommend in Richtung Bahnhof. Ein mit 1 Person besetzter PKW befährt zur gleichen Zeit die Salinenstraße in Richtung Kreuzkirche, um an der Einmündung nach links in die Wilhelmstraße einzubiegen. Im ampelgeregelten Einmündungsbereich unmittelbar vor der Kreuzkirche kommt es zur Frontalkollision zwischen beiden Fahrzeuge.

Drei der insgesamt 4 Insassen werden leicht verletzt. Zur Klärung der Schuldfrage ist die Polizei auf Hinweise von Zeugen angewiesen, die sichere Angaben zu den jeweiligen Ampelanlagen machen können, da nach derzeitiger Ermittlungslage eines der beiden Fahrzeuge bei Rotlicht gefahren sein muss.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es bis zur Bergung der beiden Unfallfahrzeuge durch den Abschleppdienst aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zwischenzeitlich zu unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen. Außerdem befanden sich neben 2 Streifenbesatzungen aufgrund der Einsatzmeldung insgesamt 4 Rettungswagen vor Ort im Einsatz.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Kirn (ots) – In der Nacht zum Sonntag 10.07.2022 kontrollierte eine Polizeistreife gegen 02:25 Uhr auf der B 41/Umgehung Kirn, einen aus Richtung Idar-Oberstein kommenden Pkw. Hierbei wurde festgestellt, dass dessen 40-jähriger Fahrer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand.

Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 2 Promille an. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.