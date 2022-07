Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, den 09.07.2022, gegen 12:15 Uhr kam es in der Einkaufsmall am Fackelrondell zu dem Diebstahl einer Trinkgeldkasse aus einem dortigen Feinkostgeschäft. Eine Familie mit 2 Kindern betrat das Geschäft und die Verkäuferin wurde durch die Frau und eines der Kinder abgelenkt. Der Mann entwendete die Trinkgeldkasse welche er in der Einkaufstüte des anderen Kindes verstaute.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

ca. 170-175 cm groß, ca. 25-35 Jahre alt, gebräunter Hauttyp, kräftige Statur, schwarzes langes Haar zu einem Zopf gebunden, weiß-blaues langes Kleid, schwarze Sandalen, weiß/cremefarbene Umhängetasche.

Der Mann wird wie folgt beschreiben:

ca. 180-185 cm groß, ca. 20-35 Jahre alt, gebräunter Hauttyp, dunkle kurze Haare, weiße Hose, schwarz-weißes Kurzarmhemd, weiße Sneaker.

Die beiden Kinder werden wie folgt beschrieben:

beide kräftige Statur, beide langes schwarzes Haare zu einem Zopf gebunden, ein Kind trug ein schwarzes langes Kleid und ein Kind ein weißes langes Kleid.

Zeugen, welche die Familie auffiel und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per E-Mail an die pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden. |PvD