Darmstadt-Dieburg

Jogger schwer verletzt nach Zusammenstoß mit Fahrrad

Babenhausen/L3116 (ots) – Am Freitag 08.07.2022 gegen 23.10 Uhr ereignete sich auf dem gemeinsamen Rad/Fußweg der L3116 ein Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger bei dem ein Jogger schwer verletzt wurde. Ein 34-jähriger Radfahrer aus Rodgau fuhr mit seinem unbeleuchteten Mountainbike den ebenfalls unbeleuchteten Fuß/Radweg von Babenhausen kommend in Richtung Dudenhofen.

Ihm kam ein 41-jähriger Jogger aus Rodgau entgegen. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam es hierbei zu einem Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Jogger.

Der 41-jährige Jogger erlitt durch den Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen und wurde nach medizinischer Versorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Radfahrer verletzte sich bei der Kollision ebenfalls und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein Sachverständiger wurde zur Rekonstruktion des Unfallherganges hinzugezogen. Weiter war die Feuerwehr Babenhausen zur Ausleuchtung der Unfallstelle eingesetzt. Die L3116 war während der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt worden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, vor allem auf einen möglichen weiteren an der Unfallörtlichkeit befindlichen Radfahrer, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei der Polizeistation Dieburg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Verletzte Fahrradfahrerin nach Kollision mit PKW

Dieburg (ots) – Am Freitag 08.07.2022 ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Groß-Umstädter Straße in Dieburg mit einer verletzen Fahrradfahrerin. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 37-jährige Dieburgerin mit ihrem SUV die Groß-Umstädter Straße stadteinwärts.

Auf Höhe einer Fußgängerfurt wollte ein 12-jähriges aus Dieburg stammendes Mädchen offenbar die Groß-Umstädter Straße mit ihrem Fahrrad queren. Hierbei kam es zur Kollision zwischen SUV und Fahrrad.

Die Fahrradfahrerin wurde hierbei nicht unerheblich verletzt und kam auf der Straße zum Liegen. Der Rettungsdienst samt Notarzt versorgte die verletzte Fahrradfahrerin und verbrachte diese in ein umliegendes Krankenhaus. Die PKW-Fahrerin blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, konnte aber die Fahrt nicht mehr fortsetzen.

Das beschädigte Fahrrad verkeilte sich unter dem PKW und wurde zudem total beschädigt. Zur Unfallaufnahme und medizinischen Versorgung musste die Straße für knapp 1Stunde voll gesperrt werden.

Taxifahrer beraubt – Polizei bittet um Hinweise

Pfungstadt (ots) – Am späten Samstagabend 09.07.2022 wurde in Pfungstadt ein Taxifahrer von einem derzeit noch unbekannten Mann beraubt. Der Taxifahrer wurde von einer unbekannten Person um kurz nach 23:00 Uhr per Telefon zum Friedhof in der Bahnhofstraße gerufen. Dort angekommen hielt ihm der Räuber eine schwarze Pistole vor und ließ sich das mitgeführte Bargeld aushändigen. Kurz darauf flüchtete der Täter mit einem geringen Bargeldbetrag zu Fuß auf das Friedhofsgelände.

Täterbeschreibung:

Der Räuber soll ca. 20-25 Jahre alt gewesen sein, hatte eine kräftige bis dickliche Statur und sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Er trug bei Tatausführung ein schwarzes Base-Cap, eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, schwarze Oberbekleidung und eine schwarze, knielange Hose.

Der 54-jährige Taxifahrer blieb unverletzt. Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb bislang ohne den gewünschten Erfolg. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Zeit zwischen ca. 22:30-24 Uhr im Bereich rund um den Friedhof eine solche Person gesehen oder etwas verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Darmstadt unter Tel: 06151/969-0

Unfallflucht in Nieder-Ramstadt Zeugen gesucht

Mühltal-Nieder-Ramstadt (ots) Am Samstag 09.07.2022 kam es um 19:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Pulvermühlenweg in 64367 Mühltal OT Nieder-Ramstadt. Der Unfallfahrer kam mit seinem bislang unbekannten Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betonmauer einer Grundstückseinfahrt. Die Betonmauer wurde dabei erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach erster Einschätzung auf ca. 1.000 EURO.

Auch das Fahrzeug des Unfallverursachers muss dabei einen erheblichen Schaden auf der rechten Fahrzeugseite davongetragen haben. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf das Unfallfahrzeug bzw. den entsprechenden Fahrer bitte an die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0.

Brand in der Küche

Roßdorf (ots) – Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße Auf der Schmelz am Sonntag 10.07.2022 gegen 09.20 Uhr wurden die beiden Bewohner, 73 und 74 Jahre alt, vorsorglich wegen des Verdachts der Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Ermittlungsstand geriet in der Küche der Toaster durch einen technischen Defekt in Brand.

Als die Bewohner dies bemerkten, konnten sie selbst nicht mehr löschen und verständigten die Feuerwehr. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Roßdorf konnte das Feuer in der Küche schnell löschen. Durch den Toaster geriet auch der Herd und die Dunstabzugshaube in Brand. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht

Groß-Rohrheim (ots) – In der Nacht vom 08.07.2022 um 22:15 Uhr bis zum 09.07.2022 um 12:45 Uhr wurde in der Bahnhofstraße 26 ein schwarzer VW Passat am Heck beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr, vermutlich beim Wenden, auf unbekannte Art und Weise gegen den VW.

Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das Unfallfahrzeug wurde dabei vermutlich an einem der Rücklichter beschädigt. Sachdienliche Hinweise auf das Unfallfahrzeug bzw. den entsprechenden Fahrer bitte an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer: 06206-94400.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) Am Sa. 09.07.2022 ca. 12.00 Uhr, kam es in der Okrifteler Straße in Walldorf auf einem Fuß-und Radweg zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und dem Fahrer eines E-Scooters. Beide Beteiligte stürzten dadurch und die Radfahrerin wurde verletzt.

Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der E-Scooter-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Unfallflucht in Gernsheim

(ots) – Im Zeitraum zwischen Donnerstag 07.07., 18.00 Uhr und Freitag 08.07., 16.30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel Adam, der in der Darmstädter Straße am Fahrbahnrand abgestellt war.

Etwa 3.000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, bei dem der Kotflügel vorne links beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258-93430 entgegen.

Kreis Bergstraße

Verstärkte Kontrollen – Offener Haftbefehl vollstreckt

Lampertheim-Viernheim (ots) – Am Freitagabend, 08.07.2022 fanden erneut Kontrollen im Dienstgebiet der Polizeistation Lampertheim-Viernheim statt. Zusammen mit der Bereitschaftspolizei und einem Diensthund kontrollierten die örtlich zuständigen Beamtinnen und Beamten rund 50 Personen, welche sich am Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim sowie in zwei Gaststätten in Lampertheim aufhielten.

Hierbei wurden zwei Personen vorläufig festgenommen und ein offener Haftbefehl konnte vollstreckt werden. Wiederholt wurden größere Mengen (9kg) Shisha-Tabak in einer Shisha-Bar sichergestellt. Diesmal wurde der Tabak in der Spülmaschine aufbewahrt. Drei Personen werden sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Steuerhinterziehung verantworten müssen.

Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag (07.07.) auf Freitag (08.07.) wurde in Heppenheim, Ortsdurchfahrt Unter-Hambach ein schwarzer VW Passat-Kombi durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Da sich der Verursacher bislang seiner Verantwortung entzog werden entsprechende Hinweise an die Polizeistation Heppenheim, Tel. 06252/7060 erbeten.

Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Bereits am Montag (27.06.), zwischen 11.45 und 12.15 Uhr, wurde in Heppenheim auf dem Bauhaus-Parkplatz ein weißer Ford Puma beschädigt. Es entstand dabei ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auf den Verursacher werden an die Polizeistation Heppenheim, Tel. 06252/7060 erbeten.

Odenwaldkreis

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B426

Höchst im Odenwald (ots) – Am 08.07.2022 ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 426 zwischen Breuberg und Höchst, bei der eine 71-jährige Frau tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen (u.a. Zeugenangaben vor Ort) befuhr ein 27-jähriger Fahrer aus Michelstadt die B 426 mit seinem Audi aus Breuberg kommend in Richtung Höchst.

Ihm entgegen kam ein 44-jähriger Fahrer aus Höchst mit seinem Peugeot. In diesem Fzg. befanden sich zwei weiterer weibliche Personen im Alter von 47-Jahren und 71-Jahren, ebenfalls beide aus Höchst. Nach Zeugenangaben geriet der Audi-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Peugeot.

Hierbei wurde die 71-jährige Frau im Peugeot tödlich verletzt.

Der Fahrer des Audi und die 47-jährige Beifahrerin im Peugeot wurden schwer verletzt und mussten im Anschluss mittels Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen werden. Der 44-jährige Fahrer des Peugeot wurde leicht verletzt, kam jedoch auch zur Beobachtung in ein umliegendes Krankenhaus.

An beiden Fzg. entstand Totalschaden in Höhe von ca. 40.000 EUR. Zur Unfallaufnahme und Bergung / Rettung der Verunglückten waren zahlreiche Rettungskräfte, FFW aus Höchst, Breuberg und Höchst-West sowie 2 Rettungshubschrauber eingesetzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 426 komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Da die Personen im Peugeot zu einer Hochzeitsgesellschaft gehörten, kam es zu einer großen Menschenansammlung von Angehörigen an der Unfallstelle. Diese wurden durch die eingesetzten Rettungskräfte und Polizeibeamten seelsorgerisch betreut.

