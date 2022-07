Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit Flucht Sachschaden,09.07.22, 22:03 Uhr, Gem. Bebra, K 55, Cornberg Ri. Solz, km 0,850

18-jährige PKW Fahrerin aus Cornberg befuhr die K 55 aus Richtung Cornberg kommend in Richtung Solz. In Höhe km 0,850 kam ihr ein bislang unbekannte PKW entgegen. Dieser fuhr ihren Angaben zu Folge zu weit links, sodass sie nach rechts ausweichen musste. Hierbei touchierte sie einen Leitpfosten und beschädigte ihren rechten Außenspiegel. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam es nicht. Der entgegen kommende PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300,-EUR. Hinweise an die Pst. Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370.

Verkehrsunfall mit Personenschaden am 09.07.2022 auf der K97 zwischen Zahmen und Hosenfeld-Blankenau

Am 09.07.2022 gegen 20:50 Uhr ereignete sich auf der K97, an einer Kreuzung eines Verbindungswegs, zu einem Verkehrsunfall mit einer leichten und zwei schwer verletzten Personen.

Ein 48-jähriger Kradfahrer aus Eichenzell befuhr in Begleitung einer 45-jährigen Soziusfahrerin aus Bronzell die K97 von Zahmen kommend in Richtung Blankenau. Eine 66-jährige PKW-Fahrerin aus Blankenau befuhr einen Verbindungsweg und wollte die K97 kreuzen. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Personen auf dem Motorrad schwer und die PKW-Fahrerin leicht verletzt. Es entsandt ein Sachschaden von ca. 13000EUR. Im Einsatz waren die Feuerwehren von Blankenau und Hainzell, 2 RTW und der Rettungshubschrauber mit Notarzt.

Fulda-Horas – Festnahmen nach Schüssen auf Tankstelle

Am frühen Samstagabend kam es um 19.17 Uhr in einer Tankstelle in Fulda-Horas, Schlitzer Straße zu einem Eigentumsdelikt. Dabei wurden auf dem Tankstellengelände durch eine Person mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei war unmittelbar darauf mit Streifen vor Ort und konnte die beiden an dem Vorfall beteiligten Personen im Zuge der Fahndung festnehmen. Noch nicht bekannte Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Fulda unter Tel.: 0661 / 105-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Am Samstagmittag (09.07.), gegen 12:30 Uhr, kam es auf der K 41 am Abzweig Schwarzerden/Guckaisee zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht- und eine Person schwerverletzt wurden. Eine 23-jährige Bulgarin wollte mit ihrem Pkw Renault Megane (besetzt mit insgesamt vier Insassen) von Schwarzerden kommend in Richtung Guckaisee fahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines auf der K41 fahrenden 46-jährigen Daciafahrers aus Bad Homburg, der von Abtsroda kommend in Richtung Gersfeld fuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl die Unfallverursacherin, als auch zwei ihrer Mitfahrer/innen verletzt. Ein 35-jähriger Bulgare sogar schwer. Auch der Daciafahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Bereich der Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 20.000EUR.

Hilders/Lidl-Parkplatz – Person eingeklemmt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Samstagnachmittag (09.07.), gegen 17:10 Uhr, befuhr ein 56jähriger Suzukifahrer aus dem Landkreis Fulda die B 278 aus Richtung Lahrbach kommend in Fahrtrichung Ortsmitte Hilders. Auf Höhe des Lidl-Marktes kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit dem Pkw und kam schließlich unterhalb einer Hecke auf dem Dach zum Liegen. Durch die besondere Lage des Pkw konnte sich der Fahrzeugführer nicht mehr selbständig aus dem Pkw befreien, so dass die Feuerwehr Hilders zur Bergung der Person zum Einsatz kam. Außerdem musste ein Rettungshubschrauber angefordert werden, der den verletzten Unfallfahrer schwerverletzt in ein Klinikum fliegen musste. Wie sich herausstellte stand der Suzukifahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 10.000EUR.

Am Freitag, den 08.07.2022 ereignete sich auf dem Parkplatz „Altes Amtsgericht“ in Rotenburg an der Fulda ein Unfall mit Sachschaden. Eine 50-60 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem PKW aus einer Parklücke aus und touchierte hierbei das neben ihr geparkte Fahrzeug einer 24-jährigen Frau aus Rotenburg an der Fulda. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern fuhr die Dame davon. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete diesen Vorfall und verständigte die Polizei. Weiterhin konnte der Zeuge auch das amtliche Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeuges ablesen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Fulda Am Freitag, 08. Juli 2022 gegen 12:20 Uhr beabsichtigte ein 53jähriger Kradfahrer aus Dipperz die Leipziger Straße aus der Gneisenaustraße kommend in Richtung Amand-Ney-Straße zu überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 51jähriger Pkw-Fahrer aus Fulda in entgegengesetzter Richtung, um nach links in die Leipziger Straße einzubiegen. Im Kreuzungsbereich übersah der Pkw-Fahrer den Kradfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden dabei leicht verletzt und wurden in Fuldaer Krankenhäusern behandelt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4200EUR.

Unfall mit Verletzten und Flucht

Schenklengsfeld – Ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer/in befuhr die L 3172 von Eiterfeld kommend in Richtung Philippsthal. In Höhe der Einmündung zur K 13 wollte der oder die unbekannte Fahrer/in nach links in die K 13 einbiegen. Dabei bremste er oder sie abrupt ab. Ein direkt dahinterfahrender 56-jähriger Heringer konnte rechtzeitig bremsen. Die hinter dem Heringer fahrende 19-jährige Hohenrodaerin konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Heringer auf. Die Hohenrodaerin und die 52-jährige Beifahrerin des Heringers wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro. Der unbekannte Fahrer/in verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle, ohne jegliche Personalien zu hinterlassen. Beschreibung des flüchtigen Pkw: BMW, 3er Reihe, neueres Modell, silber, Rechtslenker mit ausländischem Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-9320 entgegen.