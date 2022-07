Wohnungseinbruch | Mittwoch, 01.06.2022 – Freitag, 08.07.2022, 15:00 Uhr | Hattersheim, Weingartenstraße |

Unbekannter Täter verschafft sich in einem länger andauernden Tatzeitraum auf unbekannte Weise Zugang in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort werden Bargeld, eine Uhr und ein Goldring in einem Gesamtwert von etwa 1.000 EUR entwendet. Die regionale Kriminalinspektion Main-Taunus führt die Ermittlungen, erbittet Hinweise zur Sache unter der Rufnummer 06196 20730.

Wohnungseinbruch | Freitag, 08.07.2022, 08:30 Uhr – 17:30 Uhr | Hofheim am Taunus, Ortsteil Lorsbach, Hainerweg |

Unbekannter Täter verschafft sich durch gewaltsamen Eindringen über die Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Hier werden zwei Armbanduhren in einem geschätzten Gesamtwert von 800 EUR entwendet. Sachschaden an der Terrassentür entstand mutmaßlich nicht. Die regionale Kriminalinspektion Main-Taunus führt die Ermittlungen, erbittet Hinweise zur Sache unter der Rufnummer 06196 20730.

Fund von Drogen und Einhandmesser | Freitag, 08.07.2022, 23:40 Uhr | Hofheim am Taunus, Nordring | Bei der Kontrolle von zwei Personen stieß eine Hofheimer Funkstreifenbesatzung auf verbotene Gegenstände. Unerlaubterweise trug ein 25-jähriger Mann aus Hofheim Haschisch in geringer Menge, ein 25-jähriger Mann aus Bad Soden ein sogenanntes Einhandmesser mit sich. Beide Personen müssen sich auf entsprechenden Verfahren einstellen, die Gegenstände wurde polizeilich sichergestellt.

Diebstahl an Kraftfahrzeug von Katalysator | Samstag, 02.07.2022, 22:00 Uhr – Sonntag, 03.07.2022, 21:20 Uhr | Bad Soden am Taunus, Kronberger Straße |

Unbekannter Täter entfernte fachmännisch einen Katalysator eines Audi A3 mit HG Zulassung. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Sachschaden beträgt etwa 150 EUR, der Stehlgutschaden etwa 1.000 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 96950 entgegen.

Diebstahl an Kraftfahrzeug von Katalysator | Montag, 27.06.2022, 13:00 Uhr – Freitag, 08.07.2022, 17:15 Uhr | Eschborn, Düsseldorfer Straße |

Unbekannter Täter entfernte fachmännisch einen Katalysator eines 3er BMW mit SU Zulassung. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Sachschaden beträgt etwa 150 EUR, der Stehlgutschaden etwa 1.000 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 96950 entgegen.

Diebstahl von Pedelec, Hofheim, Haneckenstraße, Freitag, den 08.07.2022, 22:00 Uhr, bis Samstag, den 09.07.2022, 13:30 Uhr

Im genannten Zeitraum wurde ein Pedelec der Marke „Cube“ aus einem dortigen Lagerraum entwendet. Das Pedelec vom Typ Hybrid EXC 500, in der Farbe Schwarz/Grau hat einen Wert von über 3000 Euro. Derzeit liegen keine Hinweise auf einen möglichen Täter vor.

Die Polizeistation Eschborn nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 entgegen.

Geldwechseltrick, Bad Soden, Am Bahnhof, Samstag, den 09.07.2022 um 11:15 Uhr

Durch einen unbekannten Täter wurden einem Geschädigten mehrere hundert Euro Bargeld aus der Geldbörse entwendet. Zunächst wurde der Geschädigte im Bereich des Parkscheinautomaten am Parkhaus angesprochen, ob dieser eine 2 Euromünze wechseln könne. Hierbei fiel die Geldbörse auf den Boden. Der unbekannte Täter half beim Aufheben und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Kurz darauf bemerkte der Geschädigte das Fehlen von mehreren hundert Euro Stückelung 100er und 50er). Der Täter wird beschrieben als männlich, ca. 30 Jahre, ca. 180-185 cm, dunkelblonde/braune Haare, heller Anzug, europäischer Phänotyp.

Sachdienliche Hinweise nimmt die regionale Kriminalinspektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06196 / 2073-0 entgegen.

Bargeld, Mobiltelefone und Schuhe aus Umkleidekabine entwendet, Kelkheim, Grüner Weg, Samstag, den 09.07.2022, 15:30 Uhr bis 17:15 Uhr

Während eines Fußballspieles wurden aus den Umkleidekabinen der Mannschaften diverse Gegenstände im mittleren vierstelligen Bereich entwendet. Im genannten Zeitraum müssen sich ein oder mehrere Täter in das Vereinsheim begeben und aus den dortigen Sporttaschen Bargeld, mehrere Mobiltelefone, sowie hochwertige Schuhe entwendet haben.

Die Polizeistation Kelkheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06195 / 6749-0 entgegen.

Zahlreiche Fahrzeuge im Kreisgebiet zerkratzt, Hofheim, Staufenstraße/Lindenstraße und Hochheim, Wickerbachmühle

Am Samstag, den 09.07.2022, gegen 08:06 Uhr, wurde eine männliche Person dabei beobachtet, wie diese insgesamt 7 Fahrzeuge an der Fahrer- oder Beifahrerseite beschädigte. Die Fahrzeuge standen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Lindenstraße und Staufenstraße. Durch eine Streife der Pst. Hofheim konnte der Täter zwar nicht mehr angetroffen, jedoch die Personalien des vermeintlichen Täters im weiteren Verlauf ermittelt werden.

Ein weiteres Fahrzeug wurde am Samstag, den 09.07.2022, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 21:00 Uhr, in Hochheim-Massenheim durch Kratzer beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476-0 entgegen.

Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Liederbach, An der Untermühle, Samstag, den 09.07.2022, 10:02 Uhr

Ein 10-jähriges Kind aus Liederbach wurde bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. In dem Moment, als ein geparktes Fahrzeug zurücksetzen wollte, passierte das Kind die Straße hinter dem Fahrzeug. Hierbei wurde das Kind durch den Fahrzeugführer übersehen und mit dem Heck touchiert. Nach derzeitigen Stand erlitt das Kind glücklicherweise lediglich Prellungen.

Etwaige Zeugen oder Zeuginnen werden gebeten sich bei der Polizeistation Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss, Sulzbach, Hauptstraße, Samstag, den 09.07.2022, 23:11 Uhr

Am Samstagabend, den 09.07.2022, um 23:11 Uhr, kam eine 43-jährige Frau aus Eppstein mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei im Boden verankerten Pollern. Trotz des Verlustes von Betriebsstoffen setzte sie ihre Fahrt fort. Im Rahmen der Fahndung konnte die Frau in ihrem Fahrzeug angetroffen werden. Da bei dieser ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 2 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.