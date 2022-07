Verkehrsunfall – 67-Jährige verletzt, Hund tot

Speyer (ots) – Am Freitag 08.07.2022 gegen 22 Uhr kam es in der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mercedes befuhr die Lindenstraße in Richtung Paul-Egell-Straße in Speyer. An der dortigen Fußgängerfurt begab sich eine 67-jährige Speyrerin mit ihren 2 Hunden über die Straße und wurde von dem Mercedes erfasst.

Beim Aufprall wurde ein Hund so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Fußgängerin erlitt Prellungen, Schürfwunden und Schmerzen und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Brezelfest

Speyer (ots) – Auch der zweite Tag des Brezelfestes verlief aus polizeilicher Sicht recht ruhig. Bei gutem Wetter war das Fest erwartungsgemäß sehr gut besucht. Bis 00:15 Uhr kam es zu keinen polizeilichen Lagen. Danach wurden Strafanzeigen hinsichtlich einer Körperverletzung, einer gefährlichen Körperverletzung, einer Bedrohung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Speyer (ots) – Am Freitagmittag 08.07.2022 wurde der Fahrer eines E-Scooters in der Wormser Landstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten bei dem 20jährigen Speyrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Sollte diese positiv ausfallen droht dem Fahrer ein Bußgeld von 500 EUR.