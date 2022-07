Neuleiningen: Depeche Reload beim Neuleininger Burgsommer

Neuleiningen – Das 3. Burgsommer-Wochenende eröffnete am Freitag, 8.7.2022, Depeche Reload. Wie es sich bei dem Namen vermuten lässt, eine Depeche Mode Tribute Band. Aber nicht nur irgend eine Tribute Band, sondern vermutlich die authentischste Depech Mode Tribute Band.

Seit 15 Jahren ist das Credo von Depeche Reload, alles tatsächlich live zu spielen und keine Samples im Hintergrund zu verwenden. Der Sound der Synthiepop-Band war phantastisch und das Publikum sehr textsicher bei Mitsingen der 27 Titel aus den 80er und 90er Jahre Hits des großen Vorbilds. Selbst der Frontmann Hermann kommt seinem Vorbild Dave Gahan in Aussehen, Bewegung und Stimme sehr nah. Alles in allem ein gelungener Abend auf der Burg in Neuleiningen.