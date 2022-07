Neustadt: Unfall löst Großeinsatz aus

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 09.07.2022 gegen 12:40 Uhr wollte ein 85-jähriger Autofahrer von einem Parkplatz auf die Chemnitzer Straße auffahren, hierbei verlor aus medizinscher Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf der gegenüberliegenden Seite über den Gehweg in die Böschung.

Hier fuhr er sich fest und drohte den Abhang hinab zu rutschen. Durch die verständigte Feuerwehr und einen zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrenden Abschleppwagen wurde der Pkw gesichert, sodass der Fahrer aus dem Fahrzeug geborgen werden konnte. Dem Mann ging es den Umständen entsprechend gut, er wurde jedoch nach erster Untersuchung durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug des Seniors entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Fremdschaden entstand nicht. Für die Bergung des Pkw musste die Chemnitzer Straße ca. 45 Minuten vollgesperrt werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort.