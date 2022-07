Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 09.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 09.07.2022, gegen 01:00 Uhr, wurde bei einer Streifenfahrt ein Mini Cooper auf der B37, in der Nähe vom Arbeitsamt, in Bad Dürkheim festgestellt. Der Fahrer des Fahrzeugs versuchte beim Erblicken der Streife mit überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten und missachtete die Anhaltesignale der Beamten. In der Gaustraße konnte der 20-jährige Fahrer durch die Streife gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest bei dem Bad Dürkheimer ergab 1,15 Promille. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel des Mini-Fahrers wurden sichergestellt. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und verbotenem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Großkarlbach, Bissersheim: Stromausfall

Großkarlbach / Bissersheim (ots) – In Großkarlbach und Bissersheim ist am späten Freitagabend gegen 22:30 Uhr der Strom ausgefallen. Der Grund konnte durch die Pfalzwerke schnell gefunden werden. Ursächlich war ein Vogel im Verteilermast. Dadurch wurde zur Sicherheit der Strom automatisch ausgeschaltet. Es entstand kein Schaden. Die Pfalzwerke konnte die Anlage gegen 00:30 Uhr störungsfrei wieder in Betrieb nehmen.

Haßloch: Verkehrsunfall mit Verletzten

Haßloch (ots) – Am Freitag, 08.07.2022, gegen 18:00 Uhr befuhren, nach bisherigen Ermittlungen, insgesamt 4 PKW hintereinander die L 532 von Neustadt nach Haßloch. Im Verlauf der Landstraße bog der erste PKW in der Reihe nach links in einen Feldweg ab. Aufgrund dessen mussten die folgenden PKW-Fahrer ihre Geschwindigkeit verringern. Der letzte PKW-Fahrer, ein 39-jähriger Haßlocher, fuhr trotz Vollbremsung auf den abbremsenden, vor ihm fahrenden PKW auf. In dem zuletzt genannten PKW befanden sich zum Unfallzeitpunkt insgesamt 2 Erwachsene und 4 Kinder. Vor Ort konnten durch die eingesetzten Kräfte bei den 24- und 26-jährigen Haßlochern, sowie einem 8-jährigen Kind leichte Verletzungen festgestellt werden. Zur Sicherheit wurden jedoch alle Insassen zur weiteren Untersuchung in naheliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme musste die Landstraße von der Pfalzmühle bis zum Haßlocher Kreisel für ca. 2 Stunden gesperrt werden. Eine durch den Unfall entstandene Ölspur wurde durch eine Fachfirma beseitigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 7000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch per Email unter pihassloch@polizei.rlp.de oder per Telefon 06324-933-0 in Verbindung zu setzen.

