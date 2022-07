Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 09.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Metalldiebstahl auf Friedhof

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 04.07.2022 und dem 08.07.2022 entwendeten Unbekannte die bronzene Laterne eines Urnengrabes auf dem Hauptfriedhof. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Verdächtiger mit Drogen erwischt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Rahmen der Streife fielen den Beamten am 08.07.2022 gegen 18:30 Uhr zwei verdächtige Männer auf einem Parkplatz in Landauer Straße auf. Die beiden Männer wurden daraufhin einer Personenkontrolle unterzogen in deren Verlauf bei einem der beiden eine Kleinmenge an Kokain aufgefunden wurde. Gegen den 25-Jährigen aus Neustadt wurde Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Neustadt: Raub auf offener Straße

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 08.07.2022 zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr kam es auf dem Bahnhofplatz zu einem Raubdelikt. Laut dem 29-jährigen Obdachlosen habe er die Nacht auf einer Rasenfläche verbracht. Im genannten Zeitraum wurde er wach, weil zwei Personen seine Taschen durchwühlten. Als er sie auf ihr Verhalten ansprach, schlugen die beiden Unbekannten auf den am Boden liegenden Mann ein und entwendeten ihm Tabakwaren. Außerdem zerstörten sie sein Handy. Anschließend flüchteten die Täter und ließen den leicht verletzten Mann zurück. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 80 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Kennzeichendiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 06.07.2022 gegen 14:00 Uhr kam es in der Kirchstraße zu einem Kennzeichendiebstahl. Laut dem Geschädigten entwendeten Unbekannte das Heckkennzeichen seines schwarzen Megane Scenic. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):