Stutensee – Brand durch den Schaltschrank einer Photovoltaikanlage

Der Brand im Verteilerkasten einer Photovoltaikanlage hat im Blankenlocher Industriegebiet Nord das Dach einer Buchbinderei in Brand gesetzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. „Wir haben einen lauten Knall gehört und sofort auch Rauch im Erdgeschoss bemerkt“, berichteten die beiden Beschäftigten der Buchbinderei. Sie haben das Gebäude sofort verlassen und die Rettungskräfte alarmiert.

Die Freiwillige Feuerwehr Stutensee war unter der Leitung von Feuerwehrkommandant Gregor Peters mit 48 Feuerwehrangehörigen, vier Löschfahrzeugen und einer Drehleiter im Einsatz. „Wir löschten den Verteilerkasten im Eingangsbereich und kontrollierten den gesamten Dachbereich“, erläuterte der Einsatzleiter die Tätigkeit der Feuerwehr. Sehr arbeitsintensiv gestaltete sich die Suche nach weiteren Brandstellen im Dachbereich. Hierzu mussten die Decken an verschiedenen Stellen geöffnet und der Bereich kontrolliert werden.. Die Feuerwehr löschte an mehreren Stellen das Feuer, da dieses das Dach erreicht und entzündet hatte. Mit der Drehleiter wurde diese Arbeit von außen unterstützt.

Zur Absicherung der Einsatzkräfte waren ein Notarzt und zwei Rettungswagen vor Ort. Verletzt hat sich bei dem Feuer niemand. Die Polizei war mit drei Streifenwagen vom Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt im Einsatz. Die Beamtinnen und Beamte der Polizei sperrten während des Einsatzes den Bereich um die Brandstelle ab. Zum Schadensausmaß können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Stutensee – Rauchentwicklung nach Schwelbrand auf Dach

Karlsruhe (ots) – Ein technischer Defekt des Verteilerkastens einer

Photovoltaik-Anlage war wohl ursächlich für einen Dachstuhlbrand am

Freitagmittag Am Hasenbiel in Stutensee-Blankenloch.

Nach den derzeitigen Feststellungen entstand offenbar gegen 12.00 Uhr in einem

Verteilerkasten einer Photovoltaik-Anlage ein Schwelbrand. Rauch zog in eine

angrenzende Werkstatt. Verletzt wurde nach dem aktuellen Sachstand

glücklicherweise niemand. Die Höhe des Schadens sowie die genaue Brandursache

sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Waldbronn – Radfahrerin nach Sturz verletzt – Zeugen gesucht

Waldbronn (ots) – Eine 59-jährige Radfahrerin stürzte am Donnerstagmorgen in der

Badener Straße zu Boden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach

bisherigen Feststellungen war die Frau gegen 08.20 Uhr auf der Badener Straße in

Richtung Friedenstraße unterwegs, wo sie aus bislang unbekannten Gründen die

Kontrolle über ihr Fahrrad verlor. Rettungskräfte brachten die verletzte

Radfahrerin in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Da sich die

59-Jährige nicht mehr daran erinnern konnte was passiert war und die vor Ort

befindlichen Ersthelfer den Sturz nicht gesehen hatten, sucht die Polizei nun

nach Zeugen. Diese wenden sich bitte an das Polizeirevier Ettlingen unter der

Telefonnummer 07243 32000.

Kind am Hauptbahnhof misshandelt

Mannheim (ots) – Donnerstagabend (7. Juli) hat ein 37-jähriger ukrainischer

Staatsbürger am Mannheimer Hauptbahnhof seine kleine Tochter mehrfach

geschlagen. Zeugen informierten die Polizei.

Gegen 17:15 Uhr alarmierte ein Reisender über den Notruf die Polizei, weil der

37-Jährige am Bahnsteig 2/3 wiederholt seine Tochter schlagen würde.

Als eine Streife der Bundespolizei an besagter Örtlichkeit ankam, schrie der

Mann lautstark und aggressiv seine Kinder an. Sowohl die 9-jährige Tochter als

auch der 13-jährige Sohn wiesen Schwellungen und Rötungen im Gesicht auf, die

jedoch keiner weiteren ärztlichen Behandlungen bedurften.

Während der gesamten Sachverhaltsaufnahme verhielten sich der Mann sowie seine

Frau unkooperativ gegenüber den Beamten. Außerdem gingen sie aggressiv mit ihren

Kindern um, ohne erneut handgreiflich zu werden.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Misshandlung Schutzbefohlener.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. Hierzu wird auch die

Videoüberwachung im Mannheimer Hauptbahnhof herangezogen. Das Jugendamt wurde

zwischenzeitlich über den Vorfall unterrichtet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können werden gebeten,

sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies

kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 – 120 160 oder über das

Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach sogenanntem „Schockanruf“ von angeblichem Polizeibeamten

Karlsruhe (ots) – Eine 67-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag in Karlsruhe

Opfer der Betrugsmasche „Schockanruf“. Die Täter erbeuteten eine fünfstellige

Summe Bargeld.

Die Seniorin erhielt gegen 16.30 Uhr einen Anruf eines angeblichen

Kriminalbeamten. Die Täter teilten der 67-Jährigen mit, dass ihr Ehemann einen

Unfall verursacht habe und sie nun zur Abwendung einer Haft eine Kaution

bezahlen müsse. Durch eine geschickte Gesprächsführung brachten die Anrufer die

Frau dazu, gegen 18.00 Uhr vor das Amtsgericht Durlach zu kommen. Dort übergab

die Seniorin einer angeblichen Mitarbeiterin des Gerichts 12.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Geldabholerin wird wie folgt beschrieben: Circa 30 Jahre alt, etwa 160cm

groß, weiße Kurzarmbluse, helle lange Hose und eine beige Mütze, Brille mit

weißem Gestell,

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 an den

Kriminaldauerdienst zu wenden.

Bei einem fragwürdigen Anruf sollte man sich unter keinen Umständen unter Druck

setzen lassen und sofort auflegen. Über finanzielle und persönliche Verhältnisse

sollte am Telefon nicht gesprochen werden. Tauschen Sie sich mit Angehörigen und

der Polizei über verdächtige Telefonanrufe aus.

Ettlingen – Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar betrunkener 36-jähriger Fahrer eines BMW

kollidierte am Donnerstagvormittag in Ettlingen-Bruchhausen mit einem Baum und

verletzte sich hierbei.

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 36-Jähriger gegen 09.30 Uhr auf der

Landstraße von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Das Auto überschlug

sich und blieb auf dem Dach liegen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten

fest, dass der Mann wohl alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von etwa

0,8 Promille. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von über 30.000 Euro.

Der Mann muss nun mit einer Anzeige sowie dem Entzug seiner Fahrerlaubnis

rechnen.