Mannheim-Innenstadt: 25-jähriger Tatverdächtiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft

Mannheim-Innenstadt (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

ein Haftbefehl gegen einen 25-jährigen guineischen Staatsangehörigen erlassen.

Er steht im dringenden Verdacht, unerlaubt mit Betäubungsmitteln gewerbsmäßig

Handel betrieben zu haben.

Der Tatverdächtige soll vermutlich bereits unmittelbar nach seiner

Haftentlassung am 04.04.2022 trotz einschlägiger Vorverurteilungen unerlaubt mit

Betäubungsmittel, insbesondere mit Marihuana, in der Mannheimer Innenstadt

Handel betrieben haben. Das Marihuana soll er an eine Vielzahl von Abnehmern

verkauft haben. Dadurch soll er seinen Lebensunterhalt und seinen Eigenkonsum

finanziert haben.

Der Beschuldigte hielt sich am Donnerstag, 07.07.2022, gegen 20:05 Uhr in

Mannheim-Innenstadt in einer Bar auf. Im Rahmen einer Personenkontrolle, wurde

in seiner Kleidung eine Tüte mit 35 verkaufsfertigen vorportionierten Ziptütchen

mit insgesamt 23,3 Gramm Marihuana durch die Polizei aufgefunden.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl

gegen den Tatverdächtigen wegen Flucht-, Verdunkelungs- und Wiederholungsgefahr

erwirkt.

Er wurde am heutigen Freitag, 08.07.2022 dem Haft- und Ermittlungsrichter beim

Amtsgericht Mannheim vorgeführt.

Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde er in die Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe

Rauschgift des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Mannheim-Oststadt: Radsätze von zehn Pkw abmontiert und gestohlen; 50.000 Euro Schaden; Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots) – Bislang unbekannte Täter montierten im Zeitraum von

Mittwochabend, 22 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 7 Uhr, jeweils die kompletten

Radsätze an zehn Pkws ab und entwendeten diese.

Die Fahrzeuge waren in der Gottlieb-Daimler-Straße auf einem dortigen Parkplatz

abgestellt. Zum Abmontieren wurden die Autos auf Steine aufgebockt. Der

Gesamtschaden wird auf circa 50.000 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt,

Telefonnummer 0621 3310, in Verbindung zu setzen.