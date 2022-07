Ludwigshafen: „Das Fest“ am 16. Juli 2022

Ludwigshafen – „Feiert und freut euch mit uns, weil wir es wieder können“, meint die Evangelische Jugend (EJ) Pfalz und lädt ein: Am Samstag, 16. Juli 2022, steigt in Ludwigshafen „Das Fest“.

Wiedersehen, austauschen, spielen, Musik genießen und eine gute Zeit haben: All das bietet das Festprogramm. Am Nachmittag heißt es ab 14 Uhr Spaß haben mit Funsport-Action-Spielen, etwa auf der Hüpfburg für Große, am Bungee-Trampolin, beim Gaga Ball, Riesen-Jenga oder beim Leitergolf. Wer es ruhiger mag, entspannt in Chillout-Bereichen. Für Musik sorgt DJ Olde. Am Abend steigt das Feier-Level bei Live-Musik mit „Vielleicht Emma“ (19 Uhr) und „Luzifa“ (20.15 Uhr). Ein Foodtruck bietet Speisen und Getränke an.

Mit „Das Fest“ will die Evangelische Jugend Pfalz die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Jugendliche ein wenig lindern. Sie haben unter fehlenden Kontakten gelitten, die in diesem Alter aber besonders wichtig sind. “Wir wollen unseren engagierten Jugendlichen sowie allen Jugendlichen zeigen, dass wir um ihre Lust auf Feiern und Begegnung wissen“, sagt Landesjugendpfarrer Florian Geith. „Vor allen Dingen wollen wir mit dem „Fest“ den Jugendlichen unsere Wertschätzung ausdrücken.“ Die jungen Menschen hätten in der Pandemie aus Rücksicht und Verantwortungsbewusstsein auf vieles verzichtet. „Dafür gilt unser Dank und unser Respekt“, so Geith.

Info:

„Das Fest“: Samstag, 16. Juli, 14 bis 22 Uhr, Jugendfreizeitstätte Ludwigshafen-Gartenstadt (Sachsenstraße 56); Eintritt frei

Übernachtungen sind in der Protestantischen Jugendkirche Ludwigshafen möglich, Anmeldung unter www.ejl.de

Infos zu „Das Fest“ auch unter www.ejpfalz.de/das-fest