Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 08.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Bad Dürkheim (ots) – Am Donnerstagmittag (07.07.2022) kam es im Bereich Bad Dürkheim zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte, welche von einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft berichteten. Die angerufenen Personen reagierten vorbildlich, notierten sich die Telefonnummer des Anrufers, beendeten das Gespräch und verständigten ihrerseits die Polizei.

Freinsheim: Verkehrsunfallflucht, Verursacher hinterlässt Nachricht

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum vom 05.07. – 06.07.2022 kam es auf dem sog. „Langenwalter“ Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Fahrzeug des Geschädigten kam es zu einem Sachschaden im hinteren Fahrzeugbereich. An der Windschutzscheibe seines Fahrzeuges fand der Geschädigte einen Zettel mit einer beleidigenden Nachricht vor. In dem Zeitraum befand sich auf dem Parkplatz ein weißer Kleinbus, wer kann Hinweise zu diesem Fahrzeug geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Trunkenheit im Verkehr

Grünstadt (ots) – Am Donnerstag, 07.07.2022 gegen 23:40 Uhr wurde der Fahrer eines Mofas in der Kirchheimer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten konnten während der Kontrolle starken Atemalkoholgeruch bei dem 36-jährigen feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,8 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

