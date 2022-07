Betrunkener Mann schlägt 16-Jährige in Gesicht

Kaiserslautern-Innenstadt (ots) – Eine handfeste Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ist der Polizei am frühen Donnerstag 07.07.2022 aus der Innenstadt gemeldet worden. Gegen 18:20 Uhr teilten Zeugen mit, dass am Fackelrondell ein alkoholisierter Mann ein 16-jähriges Mädchen ins Gesicht geschlagen hatte. Andere Jugendliche griffen sodann ein und schubsten den 30-jährigen Mann weg. Der betrunkene 30-Jährige fiel dabei zu Boden, erlitt eine Platzwunde und blieb bewusstlos liegen.

Die Jugendlichen flüchteten. Der betrunkene 30-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte laut Blutschnelltest einen Alkoholpegel von 4 Promille.

Die genauen Abläufe der Auseinandersetzung sind jedoch noch unklar. Wer waren die eingreifenden Jugendlichen? Wer hat wen verletzt?

Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Mitten in der Stadt Joint gebaut und angezündet

Kaiserslautern (ots) – Am helllichten Tag baute sich ein Mann am Donnerstag 07.07.2022 mitten in der Stadt einen Joint und zündet ihn an. Ein Zeuge war kurz nach 14 Uhr in der Kanalstraße auf den Mann aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Sie fanden den 43-Jährigen in unmittelbarer Nähe des Altstadtreviers, wo er vor einer Apotheke auf dem Gehweg saß und genüsslich an seiner selbst gedrehten Zigarette zog.

Als die Beamten sahen, dass die Zigarette nicht nur Tabak enthielt, sondern auch eine grünliche Substanz, forderten sie den 43-Jährigen auf, den Joint auszumachen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Rucksacks, den der Mann bei sich hatte, wurden weitere Substanzen gefunden, bei denen es sich ebenfalls um Rauschgift handeln dürfte.

Die Sachen wurden sichergestellt und gegen den 43-Jährigen ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |cri

Mit Handy am Ohr an der Polizei vorbei

Kaiserslautern (ots) – Vor den Augen einer Polizeistreife ist am Donnerstagvormittag ein Autofahrer mit dem Handy am Ohr vorbeigefahren. Der Streifenwagen kam kurz vor halb 11 aus der Basteigasse und wollte auf die Eisenbahnstraße abbiegen, da kam von rechts ein VW Caddy vorbei, dessen Fahrer eindeutig während der Fahrt telefonierte.

Die Beamten folgten dem Caddy und stoppten ihn kurz darauf in der Alleestraße, um den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Auf das beobachtete Handytelefonat angesprochen, machte der 46-Jährige aber keine Angaben. Der Mann muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. |cri

Geldbeutel im Mülleimer entsorgt

Kaiserslautern (ots) – Während einer Fußstreife in der Innenstadt sind Polizisten am frühen Donnerstagabend 07.07.2022 am Fackelrondell auf eine junge Frau aufmerksam geworden. Der Grund: Während die Beamten eine Personenkontrolle durchführten, konnten sie beobachten, wie die Frau einen Geldbeutel in einem Mülleimer entsorgte.

Als die Polizisten nachschauten und den Geldbeutel wieder herauszogen, fanden sie in einem der Fächer ein verdächtiges Tütchen. Beim Inhalt dürfte es sich um eine Portion Amphetamin handeln.

Auf den Fund angesprochen, bestritt die 28-jährige Frau allerdings, die Geldbörse in den Mülleimer geworfen zu haben. Gegen die Frau wird dennoch wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Ladendieb auf frischer Tat erwischt

Kaiserslautern (ots) – Ein 17-Jähriger ist am Donnerstag in der Merkurstraße beim Ladendiebstahl erwischt worden. Der Ladendetektiv beobachtete den Jugendlichen dabei wie er 3 hochpreisige Laptops in einer Tasche verschwinden ließ. Diese war so präpariert, dass die elektronische Sicherung beim Verlassen des Ladens nicht auslöste.

Der 17-jährige Langfinger kann mit einer Strafanzeige rechnen. Ein Hausverbot in dem betroffenen Laden dürfte ihm ebenfalls sicher ein. |elz

Nach Unfällen geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Unfallfluchten sind der Polizei am Donnerstag aus dem Stadtgebiet gemeldet worden. Zu allen werden noch Zeugen gesucht!

Am Nachmittag “klatschten” in der Augustastraße die Außenspiegel zweier Transporter aneinander. Der Unfallverursacher fuhr kurz vor halb 4 mit seinem Fahrzeug in Richtung Friedrichstraße, der andere Wagen war in Höhe des Hauses Nummer 16 ordnungsgemäß neben der Fahrbahn geparkt. Der Fahrer eines entgegenkommenden Pkw konnte sehen, wie der fahrende Transporter gegen den Spiegel des stehenden Transporters krachte, so dass dieser zu Bruch ging und herunterbaumelte. Der Verursacher setzte seine Fahrt unvermindert fort. Der Zeuge sah im Rückspiegel nur noch, dass es sich um einen weißen Transporter mit ausländischem Kennzeichen handelte. Den Fahrer hatte er als etwa 30- bis 40-jährigen Mann mit dunklen Haaren, dunklem Vollbart und osteuropäischem Erscheinungsbild wahrgenommen. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 jederzeit entgegen.

Im Tagesverlauf wurde auch in einer Tiefgarage am Stiftsplatz ein Pkw gerammt und beschädigt. Auch hier machte sich der Verursacher aus dem Staub. Wie die betroffene Fahrzeughalterin mitteilte, hatte sie ihren Hyundai i30 am Morgen gegen 8 Uhr im mittleren Gang auf dem vorletzten Parkplatz auf der linken Seite abgestellt. Als sie gegen 18 Uhr wieder zu ihrem Auto kam, entdeckte sie an der Fahrertür zwei Beschädigungen im unteren Bereich. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Ähnliche Szene im Parkhaus am Willy-Brandt-Platz: Hier wurde zwischen 7 und 16 Uhr ein geparkter VW T-Cross von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Als der Halter zu seinem Auto kam, entdeckte er Schäden auf der Fahrerseite am hinteren Kotflügel. Vom Verursacher keine Spur. Der Unfallort: Parkdeck 1, Stellplatz 1019.

Bereits am Vormittag kam es zu einem weiteren Unfall mit Fahrerflucht in der Bremerstraße. Hier wurde ein Peugeot 207 von einem Unbekannten vermutlich beim Ein- oder Ausparken gestreift und dadurch im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Pkw stand in Höhe des Hauses Nummer 8. Festgestellt wurde der frische Unfallschaden gegen 11 Uhr. Hinweise auf den Verursacher gibt es leider nicht. |cri

Prügelei unter Jugendlichen endet mit Raub

Kaiserslautern (ots) – Aus der Innenstadt wurde der Polizei am späten Donnerstag 08.07.2022 eine handfeste Auseinandersetzung mit mehreren Jugendlichen gemeldet. Als die Polizeistreife kurz vor halb 11 in der Martin-Luther-Straße eintraf, waren nur noch wenige Jugendliche vor Ort. Eine ärztliche Versorgung war bei keinem notwendig.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es offenbar zunächst zwischen 5 Jugendlichen im Alter von 16-17 Jahren zum Streit gekommen war. Dabei soll ein 17-Jähriger von den anderen 4 Jugendlichen geschlagen und getreten worden sein.

Anschließend habe sich der 17-Jährige “Verstärkung” geholt und sei mit einer ganzen Gruppe auf das Quartett, das ihn zuvor traktierte, losgegangen. Dabei sei es auch zu einem Raub gekommen. Einem 16-Jährigen wurde mit Gewalt seine Umhängetasche gestohlen, einem zweiten Jugendlichen die Bauchtasche.

Ernsthaft verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Verwirrter Mann

Kaiserslautern (ots) – Eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in der Fackelstraße meldete sich am Donnerstagnachmittag 07.07.2022 telefonisch bei der Polizei. Ein Mann war, lediglich mit einem Teppich und Schuhen bekleidet, in das Geschäft gekommen. Im Laden entkleidete er sich dann vollständig, zerriss eine kurze Hose und versuchte diese anzuziehen.

Die ankommende Streife traf den Mann, immer noch unbekleidet, in dem Laden an. Auf Ansprache machte der Mann einen stark verwirrten Eindruck. Er befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Beamten übergaben den Mann in die Obhut der Ordnungsbehörde, die ihn in einer Fachklinik vorstellte. Er muss mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. |elz

Verdächtiger Radfahrer

Kaiserslautern (ots) – Eine “verdächtige Person” ist der Polizei in der Nacht zu Freitag aus dem Uni-Wohngebiet gemeldet worden. Zeugen teilten gegen halb drei mit, dass ein Mann mit seinem Fahrrad durch das Wohngebiet fahre und die Seitenspiegel der am Rand geparkten Autos einklappen würde. Dank der Beschreibung des Unbekannten konnte eine Streife den Mann wenig später in “Am Harzhübel” aufgreifen.

Nachdem ihm der Grund für die Kontrolle erläutert wurde gab er an, dass er die Person sei, welche die Spiegel an den Fahrzeugen einklappe. Diese würden den fließenden Verkehr stören. Durch die Beamten wurde er darauf hingewiesen, dass er durch sein Verhalten die Fahrzeuge möglicherweise beschädigen könne. Nach der Überprüfung seiner Personalien rückten die Polizeibeamten wieder ab. |elz

Kreis Kaiserslautern

Lkw-Unfall mit stundenlangen Auswirkungen

A6/Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Freitag 08.07.2022 war ein Lkw-Fahrer in Fahrtrichtung Mannheim gegen 0.40 Uhr im Baustellenbereich, etwa 1 Kilometer vor der Abfahrt KL-Centrum unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er von seiner Fahrbahn ab, durchschlug die Fahrbahnabtrennung in der Baustelle, durchquerte den (leeren) Baustellenbereich und krachte in die Mittelschutzplanke.

Der 36-jährige Fahrer kam unverletzt davon und konnte sich selbständig aus seiner Führerkabine befreien.

Die Autobahn musste aber zunächst wegen der Trümmerteile und der Bergung des Lkw kurzfristig vollgesperrt werden. Danach ging es bis zum späten Vormittag in beide Fahrtrichtungen auf jeweils nur einer Fahrspur weiter. Dadurch bildete sich in Fahrtrichtung Mannheim ein kilometerlanger Rückstau. Erst nachdem die gröbsten Schäden beseitigt waren, konnten alle Fahrspuren im Baustellenbereich wieder freigegeben werden.

Die Arbeiten an der Mittelschutzplanke werden nächste Woche fortgesetzt. Bis die fehlenden Planken-Teile ersetzt sind, wird die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h reduziert. |cri

Brand in der Heide verhindert

Mehlingen (ots) – Einer aufmerksamen Spaziergängerin ist es zu verdanken, dass es am Donnerstag 07.07.2022 in der Mehlinger Heide zu keinem größeren Brand kam. Die Frau war bei ihrem Spaziergang gegen 08.50 Uhr auf Rauchentwicklung abseits des Fußgängerweges aufmerksam geworden. Als sie nachschaute, entdeckte sie auf dem Boden zwischen Geäst und Büschen einen Grillrost mit Aluschale, in dessen Umfeld der Bodenbewuchs bereits angefangen hatte zu schwelen.

Die Zeugin verständigte umgehend die Feuerwehr und dank des schnellen Eingreifens konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Weil am Brandort der Eindruck entstand, dass hier jemand in der Heide genächtigt hatte, wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.

Dabei ergaben sich Hinweise auf eine Gruppe junger Männer, die am Morgen gesehen wurden, als sie die Heide verließen. Ob sie die Nacht in der Heide verbrachten, ist unklar. Die Männer seien in 2 silberfarbene Pkw gestiegen, die in der Nähe abgestellt waren und davongefahren.

Die Gruppe oder auch weitere Zeugen werden gebeten, sich umgehend bei der Kripo Kaiserslautern, Telefon 0631/369-2620, zu melden.

In diesem Zusammenhang noch einmal der dringende Appell:

Die lang anhaltende Trockenheit und die sommerlichen Temperaturen sorgen derzeit in der Region für eine hohe Brandgefahr in Wald, Wiese und Feldern. Bitte vermeiden Sie deshalb unbedingt offenes Feuer in der freien Natur und werfen Sie auch keine Zigarettenkippen weg.

Jede noch so kleine “Glut” kann jetzt zu einem verheerenden Brand werden, der Mensch und Tier in Gefahr bringen und großen Schaden anrichten kann! |cri