Bundesautobahn 5: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Am Freitag, den 08. Juli 2022, gegen 13.40 Uhr,

ereignete sich auf der Bundesautobahn 5, in Fahrtrichtung Frankfurt, ein

tödlicher Verkehrsunfall. Zu dem genannten Zeitpunkt war ein 48-Jähriger mit

seinem Lkw auf der rechten Fahrspur unterwegs. Neben ihm, auf der Ausfahrt zur

BAB 66, fuhr ein Mercedes-Pkw. Nach den bis jetzt vorliegenden Erkenntnissen kam

es zwischen diesen beiden Fahrzeugen zu einer Berührung, auf Grund derer der

Mercedes wieder zurück nach links auf die Hauptfahrbahn schleuderte. Dabei

kollidierte das Fahrzeug mit einem Motorradfahrer, der vermutlich auf dem

mittleren Fahrstreifen unterwegs war. Der 68-jährige Motorradfahrer kam zu Fall

und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Die Autobahn 5 musste zunächst komplett gesperrt werden und es entstand ein Stau

bis zum Bad Homburger Kreuz, von wo der nachfolgende Verkehr abgeleitet wurde.

Ab ca. 15.20 Uhr konnte die linke Fahrspur wieder geöffnet werden.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen des Unfalles sich mit ihrer

Autobahnstation unter der Telefonnummer 069-75546400 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Nordend: Wechselfallenbetrug

Frankfurt (ots) – (la) Einem bislang unbekannten Trickbetrüger gelang am

Donnerstag, dem 7. Mai 2022, gegen 15:00 Uhr, in einem Kiosk in der Berger

Straße ein sogenannter Wechselfallendiebstahl. Der Täter kaufte ein Getränk im

Wert von 1,70 Euro und bezahlte mit einem 100 Euro-Schein. Dann verwickelte er

die Kassiererin in ein Gespräch und verwirrte sie, indem er sich mehrfach

Geldscheine in unterschiedlicher Stücklung ausgeben ließ. Erst als der Täter den

Kiosk verlassen hatte fiel der Angestellten auf, dass sie 50 Euro zu viel

ausgehändigt hatte. Der Trickbetrüger wird beschrieben als etwa 40- 45 Jahre

alt. Schwarze, graue circa 5 mm lange Haare. Er trug eine schwarze Hose und ein

blaues T-Shirt.

Frankfurt/Bergen-Enkheim: Frau beißt Polizeibeamtin

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zu Freitag (08. Juli 2022) leistete eine

49-jährige Frau Widerstand, als Polizeibeamte sie in ihrer Wohnung antrafen.

Dabei erlitt eine Beamtin eine Bissverletzung.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme eines Falles der häuslichen Gewalt suchten

Polizeibeamte um kurz nach Mitternacht die Wohnanschrift der Beschuldigten in

Bergen-Enkheim auf. Aufgrund ihres Krankheitsbildes und des fremdgefährdenden

Verhaltens gegenüber ihrem Ehemann, sollte sie einem Arzt vorgestellt werden.

Als die Beamten die 49 Jahre alte Frau aus der Wohnung begleiteten, wehrte sie

sich jedoch und trat in ihre Richtung. Im weiteren Verlauf gelang es ihr, einer

Polizeibeamtin in den Zeigefinger zu beißen, die trotz getragener Handschuhe so

verletzt wurde, dass sie ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnte.

Die vermutlich an einer psychischen Erkrankung leidende Frau wurde in eine

psychiatrische Klinik eingewiesen.