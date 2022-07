Grundschülerin von Mann angesprochen

Bad Bergzabern (ots) – Eine Grundschülerin im Alter von 10 Jahren wurde am Donnerstag 07.07.2022 zwischen 13-13:15 Uhr, in der Lessingstraße von einem Mann angesprochen. Der fremde Mann drohte dem Mädchen es mitzunehmen.

Beschreibung des Mannes:

brauner Bart, braune kurze Haare. Er trug ein orangefarbenens T-Shirt und Jeans.

Das Kind kam wohlbehalten zu Hause an. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Polizei getäuscht

Hainfeld (ots) – Einen Gesamtunfallschaden von über 20.000 Euro verursachte am Freitag 08.07.2022 gegen 00.30 Uhr, ein 26-jähriger Autofahrer auf der K57 zwischen Hainfeld und Burrweiler, als er infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein hochmotorisiertes Fahrzeug verlor und über eine Verkehrsinsel rauschte.

Dabei wurde sein ausgeliehenes Fahrzeug sowie die komplette Verkehrseinrichtung erheblich beschädigt. Anstatt die Polizei zu verständigen, machte sich der Fahrer zunächst aus dem Staub.

Kurz vor 08 Uhr meldete sich der Unfallflüchtige und gab an, dass er soeben wegen der tiefstehenden Sonne über eine Verkehrsinsel gefahren sei. Auf Vorhalt gab er schließlich zu, dass er bereits in der Nacht den Unfall verursacht hatte und aus Unsicherheit davongefahren sei. Nun muss er sich in einem Strafverfahren wegen Unfallflucht verantworten.

„Ende gut…

Edenkoben/Mainz (ots) …alles gut!“ hieß es für einen 79-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Edenkoben am Donnerstag (07.07.2022). Der Herr erschien gegen 11:00 Uhr bei der Polizeiinspektion Edenkoben, um den Verlust seiner Jacke samt Geldbörse zu melden. Diese hatte er am Vortag samt Ausweisdokumenten, Führerschein und nicht wenig Bargeld bei einer Taxifahrt in Mainz im Fahrzeug liegen lassen.

Da zu dem Taxi-Unternehmen nichts weiter bekannt war, wurden kurzerhand sämtliche ansässigen Betriebe durch den zuständigen Polizeibeamten abtelefoniert. Gegen 11:30 Uhr erfolgte dann der freudige Rückruf durch die Mitarbeiterin einer dortigen Taxizentrale. Die Jacke wurde samt Inhalt durch einen Fahrer in seinem Taxi aufgefunden!

Mit dem Herrn konnte auch direkt Rücksprache gehalten und die Angaben bestätigt werden. Anschließend wurde noch einmal der Verlierer angerufen. Da dieser laut seiner Ehefrau “gerade erst wieder zur Haustür hereinkomme”, zeigte er sich hocherfreut über die schnelle Lösung des vorliegenden Falles. Auch weil ihm so ein finanzieller Schaden sowie weitere Behördengänge zur Neubeantragung seiner Dokumente erspart bleiben. Ende gut…!

Völkersweiler TÜV-Plaketten von Kennzeichenschild entwendet

Völkersweiler (ots) – Am 07.07.2022, wurden zwischen 06:00 und 16:40 Uhr, an einem Pkw Ford Focus und einem Ford Kuga, abgestellt an der L 494 bei Völkersweiler, jeweils die TÜV-Plaketten von den Kennzeichenschildern entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.