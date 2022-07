Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit Flucht kam es am Donnerstag 07.07.2022 gegen 21.30 Uhr. Der 25-jährige Geschädigte bog mit seinem motorisierten Dreirad von der Holbeinstraße nach rechts in die Lagerhausstraße ein, als er von zwei PKW abgedrängt wurde. Die beiden Pkw seien in der Lagerhausstraße auf beiden Fahrstreifen nebeneinander aus Richtung Rheinallee gekommen.

Der 25-Jährige kam von der Fahrbahn ab und blieb im Bereich der dortigen Gleise stehen. Hierbei entstand Sachschaden am seinem Fahrzeug und er wurde leicht verletzt. Von den beiden Fahrzeugen ist nur bekannt, dass eines silberfarbig und das andere schwarz gewesen sein soll.

Ob die beiden Pkw an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Enkeltrickbetrug über WhatsApp

Ludwigshafen (ots) – 65-Jährige wurde von einer Person auf WhatsApp angeschrieben, die sich als deren Sohn ausgab. Der Unbekannte bat die Frau, mehrere Überweisungen zu tätigen. Insgesamt kam es zu ca. 3.500 EUR Schaden. Ein Telefonat im Anschluss mit dem Sohn deckte den Betrug auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Mehrere Call Center Betrugsversuche in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) – Betrüger versuchten am Donnerstagnachmittag 07.07.2022 einen 66-Jährigen zu überreden ein Lotto-Abo zu kündigen, indem der Ludwigshafener seine Kontodaten am Telefon preisgeben solle. Da ein solches Abo nicht bestand legte er auf.

In einem weiteren Fall wurde nach den Worten “Anruf kommt von der Strafverfolgung” direkt aufgelegt. Insgesamt wurde der 64-Jährige 7x angerufen!

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, seien sie skeptisch und legen Sie auf. Das ist nicht unhöflich! Geben Sie keine persönlichen Daten/Kontoverbindungen am Telefon an. Weitere Tipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.