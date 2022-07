Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fußgänger

Worms (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Fußgänger kam es am Donnerstag 07.07.2022 gegen 23:20 Uhr in der Ludwigstraße. Nach derzeitigen Stand befuhr ein 24-jähriger Wormser mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Ludwigstraße in Richtung B9. Im Kreuzungsbereich Hagenstraße kam es zur Kollision mit einem zeitgleich die Fahrbahn passierenden 52-jährigen Fußgänger. Dieser erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Der 24-jährige Fahrer fuhr unvermittelt weiter und flüchtete. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der PKW am Wormser Flugplatz fest- und sichergestellt werden. Der Aufenthaltsort des Unfallverursachers ist derzeit unbekannt.

Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Wormser Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz.

Unfallflucht – 17-jährige verletzt

Worms (ots) – Am Donnerstag 07.07.2022 gegen 12:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 17-jährigen Mofa-Fahrerin und einem bislang unbekannten männlichen PKW-Fahrer. Die 17-jährige Wormserin befuhr die Mähgasse in Worms von der Sankt-Rupert-Straße in Richtung Rheinstraße. An der Einmündung Mähgasse/Rheinstraße übersieht ein, auf der Rheinstraße in Richtung Ludwigstraße fahrender PKW-Fahrer die bevorrechtigte Mofa-Fahrerin.

Die 17-Jährige bremst unmittelbar, kann einen Zusammenstoß noch verhindern. Bei dem Bremsvorgang verliert die Mofa-Fahrerin jedoch das Gleichgewicht und stürzt, wodurch sie sich leicht verletzt.

Obwohl der PKW-Fahrer den Verkehrsunfall bemerkt haben soll, entfernte sich dieser von der Unfallörtlichkeit. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter Tel: 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.