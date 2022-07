Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Sicher! In den Urlaub! – Sicher! Dein Rad! -Informationsveranstaltungen der Polizei in Bad Nauheim

„Wie schütze ich mein Zuhause richtig gegen Einbrecher, um entspannt in den Urlaub fahren zu können? „Was sollte ich beachten, um mein Fahrrad / E-Bike effektiv gegen Diebstahl zu sichern?“ Auf diese und viele weitere Fragen wissen die Kriminalpolizeiliche Beraterin des Wetteraukreises und Bad Nauheims Schutzmann vor Ort die passende Antwort.

Gemeinsam mit Polizeihauptkommissar Bernd Büthe (SvO Bad Nauheim) ,bietet Kriminalhauptkommissarin Sylvia Jacob (Kriminalpolizeiliche Beraterin Wetteraukreis) im Juli zwei Informationsveranstaltungen rund um die Themen „Sicher! In den Urlaub!“ und „Sicher! Dein Rad!“ an.

Am 14.07.2022 sind die Polizeibeamten von 13 bis 16 Uhr am Usa-Wellenbad anzutreffen und freuen sich darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Am 18.07.2022 zwischen 9 und 15 Uhr findet im Innenhof des Polizeipostens Bad Nauheim (Hauptstraße 54) eine weitere Veranstaltung statt, in deren Rahmen auch eine Fahrradcodierung angeboten wird.

Für die Codierung ist zwingend eine vorherige Anmeldung erforderlich. Bitte vereinbaren Sie daher wochentags unter der Tel. 06031/601-462 einen entsprechenden Termin.

Bitte außerdem beachten:

Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig! Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist derzeit nicht möglich.

A5 bei Friedrichsdorf: Skoda kracht in Anpralldämpfer

Glück im Unglück hatte am Freitagmorgen (08.07.2022) der Fahrer eines Skoda Fabia, als er am Parkplatz Schäferborn aus noch ungeklärter Ursache gegen 7.30 Uhr frontal in einen dortigen Anpralldämpfer krachte. Das völlig demolierte Auto kam in der Zufahrt zur Raststätte zum Stehen, woraufhin es offenbar Feuer fing. Andere Verkehrsteilnehmer eilten zur Hilfe und löschten die Flammen. Der 32-jährige Fahrzeugführer erlitt durch den Aufprall nicht lebensgefährliche Verletzungen, sodass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf einen möglicherweise vorangegangenen Drogenkonsum ergaben, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der Führerschein des aus dem Wetteraukreis stammenden Mannes sichergestellt und die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.

Mögliche Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Mittelhessischen Autobahnpolizei in Butzbach zu melden, Tel. 06033/7043-5010.

Hinweis für die Redaktionen: Das beigefügte Bild zeigt den verunfallten Skoda an der Unfallstelle in Höhe der Zufahrt zum Parkplatz Schäferborn.

Münzenberg: PKW-Scheibe zertrümmert

Unbekannte schlugen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen eine Seitenscheibe eines weißen VW Up ein und entwendeten eine zurückgelassene Handtasche. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 400 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 bei den Ermittlern in Butzbach zu melden.

Altenstadt: Tür hält stand

Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Straße „Am Wiechesgraben“ zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochabend, 22 Uhr. Straftäter hatten dort gewaltsam versucht, die Eingangstür eines Einfamilienhauses zu öffnen. Diese hielt jedoch stand. Der an der Türzarge entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Nidda: Starkstromkabel geklaut

Diebe stahlen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag etwa 30 Meter Starkstromkabel von einer Baustelle in der Straße „Unter der Stadt“. Zuvor hatten sie den verschlossenen Sicherungskasten aufgebrochen und den Stromfluss unterbrochen. Mit ihrer Beute im „Wert von mehr als 1.000 Euro flüchteten die Kriminellen in unbekannte Richtung. Nun ermittelt die Polizei wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06042/96480 bei den Büdinger Ermittlern zu melden.

Bad Nauheim: Baucontainer aufgebrochen

Auf einer Baustelle im Bad Nauheimer Hermelinweg waren zwischen Donnerstagnachmittag (16 Uhr) und Freitagmorgen (7 Uhr) Diebe zugange. Im Tatzeitraum brachen die Kriminellen dort einen verschlossenen Baustellencontainer auf und stahlen darin aufbewahrtes Werkzeug im Wert mehrerer Tausend Euro. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.