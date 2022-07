Einbruch in Vereinsheim; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Mittwochabend 19.30 Uhr und Donnerstagnachmittag 14.10 Uhr sind unbekannte Einbrecher gewaltsam in das Vereinsheim des SV Reichensachsen in der Bahnhofstraße in Reichensachsen eingedrungen und ließen u.a. Bargeld und Getränkeflaschen mitgehen. Wie Beamte der Polizeistation Eschwege berichten, haben sich die Täter auf bislang noch unbekannte Weise Zutritt zu dem Vereinsheim verschafft und dann im Inneren des Gebäudes u.a. eine Tür aufgehebelt und im Anschluss das Inventar und mehrere Schubladen von Schränken geöffnet und durchsucht. An Stehlgut ließen die Unbekannten offenbar Bargeld und Getränkeflaschen mitgehen, sowie eine leere Bierkiste. Der Stehlwert wird mit 60 Euro angegeben. Dazu kommt ein Sachschaden in Höhe von 80 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

In der Lessingstraße in Eschwege haben Unbekannte zwischen Mittwochmorgen 08.00 Uhr und Donnerstagmorgen 08.00 Uhr auf die Grundstücksmauer bei einem Altenwohnheim einen 70 x 60 cm großen Schriftzug mit Farbe aufgebracht. Die Polizei Eschwege ermittelt in dem Vorfall wegen Sachbeschädigung. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Am Donnerstagabend hat eine 57-jährige Autofahrerin aus Herleshausen gegen 22.34 Uhr auf der Kreisstraße K 28 zwischen Husarenpark und Ulfen mit ihrem Auto ein Reh erfasst, welches die Fahrbahn überquerte. Das Tier lief anschließend davon. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von 200 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Auf der L 3147 zwischen Hopfelde und Hessisch Lichtenau hat am Donnerstagabend um 22.04 Uhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau ein Reh erfasst, welches bei dem Unfall zu Tode kam. Der Unfallschaden wird mit 1000 Euro angegeben.

39-Jährige nach Unfall leicht verletzt

Gestern Morgen hat eine 54-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau gegen 10.45 Uhr beim Abbiegen auf das Gelände der Aral-Tankstelle in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau das bevorrechtigte Auto einer ebenfalls aus Hessisch Lichtenau stammenden 39-Jährigen übersehen, die auf der Leipziger Straße in aufsteigender Fahrtrichtung unterwegs war. Bei dem folgenden Zusammenstoß erlitt die 39-Jährige leichte Verletzungen u.a. in Form eines HWS und Prellungen. Das Auto der Verursacherin wurde mit 4500 Euro Schaden, der andere Wagen mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Warenautomat vor Lebensmittelmarkt aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Warenautomaten vor dem EDEKA-Lebensmittelmarkt in der Dünzebacher Straße in Eschwege offenbar mittels einer zurückgelassenen Pkw-Abschleppöse eingeschlagen. Festgestellt wurde die Beschädigung einer Frontscheibe des Automaten um 02.14 Uhr. Ob es etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden liegt bei 200 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/ 925-0.

Spinde in Umkleidecontainer am „Werdchen“ aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Am Sportplatz „Werdchen“ in Eschwege sind Unbekannte durch ein Fenster in einen dort aufgestellten Container eingedrungen, der von einem Sportverein als Umkleide genutzt wird. Im Inneren des Containers brachen die Täter mehrere Spinde auf und durchwühlten die darin enthalten Sachen nach Wertgegenständen. Der Sachschaden wird mit 500 Euro angegeben. Ob auch etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend 20.15 Uhr und Donnerstagvormittag 11.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Trunkenheit im Straßenverkehr

Ein 33-jähriger Autofahrer aus Spangenberg musste am frühen Freitagmorgen seinen Führerschein abgeben, nachdem die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau den Mann gegen 00:17 Uhr wegen seiner auffälligen Fahrweise einer Fahrzeugkontrolle unterzogen und dabei festgestellt hatten, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Die Beamten kontrollierten den Mann in seinem Fahrzeug in der Leipziger Straße/Ecke Spangenberger Straße. Der Fahrer willigte in einen Atemalkoholtest ein, der einen Wert von über 0,5 Promille ergab. Daraufhin musste er sich noch einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Polizei Witzenhausen

Häusliche Gewalt

Wegen eines Falles von Häuslicher Gewalt mussten die Beamten der Polizei Witzenhausen am Donnerstagabend um 20.04 Uhr nach Witzenhausen ausrücken. Ein 22-Jähriger war mit seiner ehemaligen 26-jährigen Lebensgefährtin, die aber beide noch im gleichen Haus wohnhaft sind, in Streit geraten. In deren Verlauf soll es dann zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, u.a. soll der Mann die Frau geschubst und ihr Schmerzen zugefügt haben. Da der 22-Jährige das Haus vor Eintreffen der Beamten aber bereits verlassen hatte und auch später nicht mehr auftauchte, mussten die Beamten zunächst keine weiteren Maßnahmen treffen. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung/Häuslicher Gewalt strafrechtlich ermittelt.