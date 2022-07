Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Felsberg-Gensungen: Einbruch in Vereinsheim und Sachbeschädigung durch Graffiti

Einbruch und Sachbeschädigungen in Vereinsheim Tatzeit: 01.07.2022, 21:00 Uhr bis 07.07.2022, 19:35 Uhr In das Vereinsheim der Modellbaufreunde Felsberg in der Straße „Zur Ederau“ brachen unbekannte Täter in den vergangenen Tagen ein und verursachten hierbei 200,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich unbefugt auf das Vereinsgelände und brachen vermutlich mittels körperlicher Gewalt die Seiteneingangstür des Vereinsheim auf. Der Türrahmen wurde hierbei beschädigt. Im gleichen Tatzeitraum besprühten vermutlich die gleichen Täter Teile der Wände mit folgenden „Tags“: -Hakenkreuz im Rechteck , „587 Fbg“, „Putin Nr.1“, „MF“, „HOOD“, A im Kreis, „1312“, „587“. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Frielendorf-Obergrenzebach: Tresor mit Bargeld aus Wohnhaus gestohlen

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 07.07.2022, 11:00 Uhr bis 12:20 Uhr Am gestrigen Vormittag stahlen unbekannte Einbrecher einen Tresor mit Bargeld aus einem Mehrfamilienhaus in der Schwarzenbörner Straße. Die Täter gelangten auf nicht bekanntem Weg in das Wohnhaus. Hier stahlen sie einen kleinen Tresor in welchem sich Bargeld befand. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sachschaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Hinweise, insbesondere auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge die im Bereich des Tatortes gesehen wurden, bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740