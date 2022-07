Fahrer eines älteren dunkelblauen Kastenwagens beschädigt geparkten Audi in Wellerode und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise

Söhrewald-Wellerode (Landkreis Kassel): Der bislang unbekannte Fahrer eines älteren dunkelblauen Kastenwagens hat am gestrigen Donnerstagnachmittag einen geparkten schwarzen Audi A5 beschädigt und ist anschließend abgehauen. Der Schaden an dem Audi wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Hinweise auf den Verursacher, dessen Fahrzeug auf der rechten Seite beschädigt worden sein muss.

Der Besitzer des Audis hatte die Polizei gestern Abend in Kasseler Straße, Höhe Rosenstraße, in Wellerode gerufen, als er den Schaden an seinem geparkten Fahrzeug entdeckte. Als Beamte des Polizeireviers Ost vor Ort die Anzeige aufnahmen, kamen eine Frau und ihr Sohn auf die Polizisten zu und schilderten, den Unfall beobachtet zu haben. Sie beschrieben den dunkelblauen älteren Kastenwagen, der gegen 15:15 Uhr Schlangenlinien fahrend in Richtung Wattenbach unterwegs gewesen sein soll und im Vorbeifahren den geparkten Audi touchierte habe. Ein Kennzeichen des verursachenden Wagens hatten sie jedoch nicht ablesen können.

Den Fahrer konnten die beiden Zeugen wie folgt beschreiben:

männlich, etwa 50 Jahre alt, Halbglatze, weißer Dreitagebart,

schwarze Jacke, dünne Statur

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Verursacher oder seinen mutmaßlich rechtsseitig beschädigten, älteren dunkelblauen Kastenwagen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Unbekannter will in Straßenbahn urinieren und schlägt dann anderen Fahrgast: Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Oberzwehren: Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Donnerstagabend offenbar versucht, in eine Straßenbahn zu urinieren. Als ein anderer Fahrgast den Betrunkenen ansprach, wurde er von diesem angegriffen, geschlagen und dadurch leicht verletzt. Das Opfer war dann an einer der nächsten Haltestellen ausgestiegen. Der Täter ist bislang nicht bekannt. Die Kasseler Polizei bittet nun um Hinweise auf den Unbekannten.

Wie der 33-Jährige aus Kassel bei der Anzeigenerstattung auf dem Polizeirevier Süd-West am gestrigen Donnerstag schilderte, war er gegen 19:30 Uhr an der Haltestelle „Altenbaunaer Straße“ in eine Straßenbahn in Richtung Innenstadt gestiegen. Dort wurde er auf den sichtlich betrunkenen Mann aufmerksam, der plötzlich seine Hose öffnete und scheinbar in die Bahn urinieren wollte. Er habe den Unbekannten daraufhin höflich angesprochen und ihm gesagt, dass er nicht in die Bahn „pinkeln“ dürfe. Daraufhin sei der Mann auf ihn losgegangen und habe ihn mehrere Male mit den Fäusten und der flachen Hand geschlagen. Glücklicherweise war er dabei nicht schlimmer verletzt worden, hatte aber Schmerzen erlitten. Zudem wurde seine Brille verbogen. Er habe den Schläger dann von sich weggestoßen. Anschließend habe er die Bahn an der Haltestelle „Heinrich-Plett-Straße“ verlassen, so der 33-Jährige. Wo der Täter ausstieg, ist derzeit nicht bekannt.

Es soll sich um einen Mann mittleren Alter gehandelt haben, der dunkle Hautfarbe hatte und mit einer dunklen Jacke sowie Bluejeans bekleidet war.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der EG 1 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 zu melden.