Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Am Freitag, dem 08.07.2022, kam es zwischen 08:35 Uhr und 12:05 Uhr in der Josefstraße, Parkplatz gegenüber der Arztpraxis in der Hausnummer 32, zu einer Unfallflucht.

Beim Ein- oder Ausparken touchiert ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug die linke Fahrzeugseite einer 30-jährigen Hünfelderin, die auf dem mittleren der drei Parkplätze ordnungsgemäß parkte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Der unbekannte Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zum flüchtigen Fahrzeug liegen keine Hinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 06652/9658-0 mit der Polizeistation Hünfeld in Verbindung zu setzen.

: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Um 12:46 Uhr befuhr ein 51-jähriger Berliner mit seinem Rennrad die Petersberger Straße in Richtung Innenstadt. Ein 49-jähriger Fuldaer befuhr mit seinem Pkw die Petersberger Straße stadtauswärts und wollte nach links in die Baugulfstraße abbiegen. Beim Abbiegen übersah der Pkw-Fahrer den entgegenkommenden Radfahrer, dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß gegen den Pkw. Durch den Zusammenprall mit dem Pkw wurde der Radfahrer leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Fulda verbracht.

Unfall im Vorbeifahren

Künzell. Am Donnerstag (07.07.) kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 15.800 Euro entstand. Eine 70-jährige Audi-Fahrerin aus Künzell parkte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß rechtsseitig auf der Fahrbahn der Fuldaer Straße in Richtung L3418 in Höhe der Hausnummer 9. Dahinter parkte eine 32-Jährige aus Künzell mit ihrem Skoda. Eine 77-jährige Skoda-Fahrerin aus Fulda streifte im Vorbeifahrer aus noch unklarer Ursache das Fahrzeugheck des Skodas. Durch den Aufprall wurde das Auto der 32-Jährigen noch gegen den davor parkenden Audi geschoben. Die 77-jährige Fahrerin wurde durch das Auslösen des Airbags leicht verletzt.

Unfall mit Krad und Lkw

Fulda. Am Donnerstag (07.07.) kam es gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Ein 56-jähriger Krad-Fahrer aus Gersfeld befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen den linken Fahrstreifen der B27 in Fahrtrichtung Eichenzell. Zeitgleich befuhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Wetteraukreis den rechten Fahrstreifen. Da die Fahrbahn auf Grund einer Baustelle auf den rechten Fahrstreifen reduziert wurde, wollte der Kradfahrer vermutlich vor Beginn des Baustellenbereichs auf den rechten Fahrstreifen wechseln und stieß hierbei mit dem auf gleicher Höhe fahrenden Lkw zusammen. Anschließend überfuhr er zwei Warnbaken der Baustellenbeschilderung, prallte gegen die Leitplanke und kam auf der linken Fahrbahn im Baustellenbereich zum Liegen. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall zwischen Pkw und Lkw

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (07.07.), gegen 6:45 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine den linken von zwei Fahrspuren der B 27 aus Richtung B 62/ Philippsthal kommend in Richtung Fulda. Eine 42-jährige Fahrerin eines VW Golfs aus Philippsthal befuhr den rechten Fahrstreifen in gleicher Richtung. Als der Fahrer des Sattelzuges die Fahrspur wechselte, übersah er die Pkw-Fahrerin, es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrer blieben unverletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 52.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Alheim-Heinebach. Am Donnerstag (07.07.), zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug in der Borngasse den Doppelstabmattenzaun eines Grundstückes. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Gartenmauer beschädigt

Alsfeld. Am Mittwoch (06.07.), gegen 13:15 Uhr, befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Lkw die Straße Fuldaer Tor. Im weiteren Verlauf versuchte er mit seinem Fahrzeug zu wenden und stieß dabei gegen eine Gartenmauer. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und informierte eine Anwohnerin. Der Hinweisgeber entfernte sich jedoch noch vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort. Der Unfallzeuge sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Grenzübergreifende Ermittlungen führen zur Sicherstellung mehrerer hundert Kilogramm Rauschgift

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda. Am 30. Juni durchsuchten Beamte der jeweils örtlich zuständigen Polizeidienststellen mehrere Anschriften in Künzell, Schlüchtern, Bad Soden-Salmünster, Frankfurt am Main und Hagen in Nordrhein-Westfalen und vollstreckten fünf Haftbefehle wegen des Verdachts des Einfuhrschmuggels von Betäubungsmitteln.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen der Fuldaer Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main konnte der Verdacht gegen fünf Männer im Alter zwischen 24 und 39 Jahren begründet und erhärtet werden, dass diese für die Einfuhr und den Verkauf von mehr als 230 Kilogramm Marihuana im Straßenverkaufswert von rund 845.000 Euro in zwei Monaten verantwortlich sind. Vor diesem Hintergrund erließ das Frankfurter Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main Haftbefehle und acht Durchsuchungsbeschlüsse für Adressen in Hessen und Nordrhein-Westfalen.

An den Anschriften entdeckten die Beamten mehrere Gegenstände, die dem Verkauf von Drogen dienen. Darüber hinaus stellten sie verschiedene Beweismittel sicher.

Die fünf Tatverdächtigen wurden im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen festgenommen und den jeweils zuständigen Haftrichtern vorgeführt, welche Untersuchungshaft erließen.

Schon im Juni 2021 hatten die Ermittler in diesem Zusammenhang ein Lagerhaus in Frankfurt am Main durchsucht und nicht schlecht gestaunt, als sie dort rund 75 Kilogramm Marihuana im Wert von etwa 370.000 Euro auffanden und beschlagnahmten. Im Anschluss daran war bereits eine Person im Alter von 36 Jahren aus dem Kreis Offenbach festgenommen worden.

Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Aktuell Anrufe insbesondere im Landkreis Fulda

Osthessen. Aktuell versuchen Unbekannte in Osthessen, insbesondere im Landkreis Fulda, mit dem sogenannten „Enkeltrick“ an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei geben sich die Anrufer am Telefon als Verwandte oder Neffen aus und teilen mit, dass sie sich in einer finanziellen Notlage befinden.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren.

Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-BP 111 eines weißen Opel Vivaro entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (07.07.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Straße „Am Ringofen“. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Herbstein. Ein Einfamilienhaus in der Bibrastraße wurde in der Nacht zu Donnerstag (07.07.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher verschafften sich unbefugten Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten eine Softair-Pistole sowie eine Machete im Gesamtwert von circa 100 Euro, bevor sie unerkannt in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand zudem Sachschaden von rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (07.07.) in einen Betrieb in der Landecker Straße ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie eine Handkasse sowie zwei Fahrzeugschlüssel entwendeten. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unklar. Es entstand außerdem Sachschaden von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Firma

Bad Hersfeld. An der Tür einer Firma in der Heinrich-Börner-Straße hebelten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (07.07.). Diese hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von rund 300 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kindergarten

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (07.07.) in der Amand-Ney-Straße in einen Kindergarten ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf der Südseite des Gebäudes auf und durchsuchten ein Büro. Sie stahlen circa 100 Euro Bargeld und hinterließen etwa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Fulda. In der Heidelsteinstraße verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (07.07.) unbefugt Zutritt auf ein Firmengelände. Die Täter schlugen die Scheibe eines Bürofensters des Betriebes für Steingestaltung ein, um ins Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen Süßigkeiten im Wert von circa 10 Euro. Es entstand etwa 350 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallmeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Hauneck – Am 05.07.2022, 17:11 Uhr, fuhr ein 27 jähriger Fahrer eines Mercedes aus Kirchheim aus einer Parkplatzausfahrt auf die Straße „Blaue Liede“. Ein 52 jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien rangierte auf der Straße und bemerkte den dahinter befindlichen Pkw nicht und beschädigte diesen erheblich. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5100 Euro.

Heringen – Am 06.07.2022, gegen 09:10 Uhr, befuhr eine 26 jährige Fahrerin eines Opel Astra aus Emden die L 3255 aus Richtung Wölfershäuser Straße kommend in Richtung Heringen. Ein 14 jähriger Radfahrer aus Heringen befuhr den parallel verlaufenden, rechtsseitigen Gehweg in gleicher Richtung. Die Pkw-Fahrerin bog nach rechts auf einen dort befindlichen Parkplatz ab ohne den Radfahrer durchfahren zu lassen. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, der Junge kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 700 Euro.

Bad Hersfeld – Am 01.07.2022, in der Zeit von 08:05 Uhr – 17:45 Uhr, parkte ein 37 jähriger Fahrer eines Audi A6 Avant aus Eiterfeld im Hainchenweg am rechten Fahrbahnrand. Er stellte Beschädigungen im vorderen Frontbereich fest, der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ludwigsau – Am 06.07.2022, zwischen 09:00 – 09:45 Uhr, parkte ein 75 jähriger Fahrer eines BMW X2 aus Ludwigsau in der Ortslage von Friedlos, Hersfelder Straße, am rechten Fahrbahnrand in Richtung Bebra. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte seinen Pkw und entfernte sich. Er verursachte über die komplette linke Fahrzeugseite einen langen, tiefen Kratzer. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de