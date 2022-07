Kreis Bergstraße

Bürstadt: Grauer Alfa Romeo gestohlen (GG-DR 1297)

Bürstadt (ots) – Ein auf dem Gelände eines Autohauses in der Forsthausstraße

geparkter grauer Alfa Romeo Giuletta im Wert von über 20.000 Euro, geriet in der

Nacht zum Freitag (08.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten

das Fahrzeug auf bislang nicht bekannte Weise.

An dem Alfa Romeo sind die amtlichen Kennzeichen GG-DR 1297 angebracht. Wer in

diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche

Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Autos geben kann, wird

gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter

der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Lorsch: Drei Einbrüche in einer Nacht/Polizei sucht Zeugen

Lorsch (ots) – Drei Firmengebäude, zwei im Otto-Hahn-Ring und eines in der

Marie-Curie-Straße, gerieten in der Nacht zum Freitag (08.07.) in das Visier von

Kriminellen.

Nachdem die Unbekannten gewaltsam in einen Kunststoffbetrieb im Otto-Hahn-Ring

eindrangen und dort anschließend mehrere Schränke aufbrachen, fiel ihnen nach

derzeitigem Ermittlungsstand ein Laptop in die Hände. Ob noch mehr gestohlen

wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Was die Kriminellen in einer Lagerhalle einer Firma in der gleichen Straße sowie

einem Betrieb für Solaranlagen in der Marie-Curie-Straße erbeuteten, steht

bislang ebenfalls noch nicht fest.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim

(Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Bensheim: 26-Jähriger durch Messerstich verletzt/Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Zwei 21 und 26 Jahre alte Männer wurden am Donnerstagabend

(07.07.), gegen 22.20 Uhr, an der Ecke Dammstraße/Eifelstraße von drei

Unbekannten aus bislang nicht bekannten Gründen angegriffen.

Der 26 Jahre alte Mann wurde hierbei durch einen Messerstich am Bein und an der

Hand verletzt. Sein jüngerer Begleiter wurde geschlagen und zog sich hierbei

eine Kopfverletzung zu. Beide Verletzten mussten ärztlich versorgt werden.

Die drei Unbekannten sollen laut den Geschädigten eine dunkle Hautfarbe haben.

Der Angreifer mit dem Messer war mit einem blauen Hemd und Jeans bekleidet.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten in

Bensheim (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06251/8468-0 zu melden.

Wald-Michelbach: Sachbeschädigungen auf dem Friedhof

Wald-Michelbach (ots) – Sieben beschädigte Grablichter, Beschädigungen an zwei

Pflanzgefäßen sowie weitere umgeworfene Lichter an Gräbern, sind die Bilanz

eines Falls von Vandalismus auf dem Friedhof in Kocherbach am Donnerstag

(07.07.), in der Zeit zwischen 19.00 und 20.15 Uhr. Der von den Unbekannten

angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe. Hinweise

bitte an die Polizeistation Wald-Michelbach (Kommissariat 41) unter der

Rufnummer 06207/9405-0.

Viernheim: Brand im Büro/Geschätzter Schaden: 50.000 Euro

Viernheim (ots) – Im Büro einer Schlosserei im „Neuer Weg“ brach am

Donnerstagnachmittag (07.07.), gegen 16.45 Uhr, im Bereich einer Küchenzeile,

aus bislang unbekannter Ursache ein Brand aus. Die Feuerwehr hatte die Flammen

anschließend rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt

nach ersten Schätzungen rund 50.000 Euro.

Was genau zum Ausbruch des Feuers führte, ist nun Gegenstand weiterer

Ermittlungen der Polizei.

Darmstadt

Darmstadt: Brauner Toyota Auris beschädigt / Polizei ermittelt und sucht Zeugen mit Hinweisen

Darmstadt (ots) – Ein am Donnerstag (7.7.) am Europaplatz geparkter brauner

Toyota Auris ist in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr von einem noch

unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt

worden. Der Schaden wird bislang auf rund 2000 Euro geschätzt. Das 2.

Polizeirevier in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt

Zeugenhinweise zum Unfallhergang unter der Rufnummer 06151/969-41210 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Zimmern: Diebe entwenden Rüttelplatte von Baustelle / Wer hat den Abtransport bemerkt?

Groß-Zimmern (ots) – Am frühen Freitagmorgen (8.7.) hatten es Diebe auf die

Rüttelplatte einer Baustelle in der Waldstraße abgesehen. Das Kommissariat 41 in

Dieburg hat ein Verfahren wegen des Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen, die

den Abtransport der schweren Beute beobachten konnten. Die Täter dürften dafür

ein Fahrzeug verwendet haben. Die Tatzeit wird nach ersten Ermittlungen gegen 2

Uhr eingegrenzt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit

den Beamten in Dieburg in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06071/96560).

Alsbach: Rathausgebäude mit Eiern und Farbe beschmiert /Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung / Zeugen gesucht

Alsbach (ots) – Mit Eiern und Farbe haben noch unbekannte Vandalen das

Rathausgebäude in der Bickenbacher Straße beschmiert und dabei Sachschaden

verursacht. Die Polizei in Pfungstadt hat ein Verfahren wegen des Verdachts der

Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen. Die Beamten fragen: Wer hat in

diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise

werden unter der Rufnummer 06157/95090 entgegengenommen.

Darmstadt/Pfungstadt: Fahrraddiebstahl und Zufallsfunde / Festnahmen und Ermittlungsverfahren

Darmstadt (ots) – Die im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines E-Bikes

eingeleiteten Ermittlungen, der am vergangenen Montag (4.7.) von der

Fahrradbesitzerin entdeckt und bei der Polizei angezeigt wurde, mündeten am

Donnerstag (7.7.) in die Festnahme von zwei Tatverdächtigen sowie dem Auffinden

weiteren mutmaßlichen Stehlguts.

In der Martinstraße in Darmstadt war das graue Fahrrad zwischen Donnerstag

(30.6.) und Montag (4.7.) in das Visier von Kriminellen geraten. Doch das Fehlen

blieb nicht lange unbemerkt und die vom Eigentümer eingebaute Ortungsfunktion

führte die Ordnungshüter zu einer Lagerhalle in Pfungstadt. Dort stellten die

Beamten das gestohlene Rad sicher und stießen zudem auf weiteres mutmaßliches

Diebesgut, darunter neben drei weiteren E-Bikes auch die am vergangenen

Wochenende von einem Firmengelände in Weiterstadt abhandengekommenen Autoreifen

(wir haben berichtet). Die sich anschließenden intensiven Ermittlungen brachten

die Kripobeamten rasch auf die Spur von zwei 38 und 43 Jahre alten

Tatverdächtige, die noch am Donnerstag (7.7.) vorläufig festgenommen wurden. An

die Festnahmen schlossen sich drei Wohnungsdurchsuchungen in Pfungstadt und

Darmstadt an, bei denen Mobiltelefone als Beweismaterial sowie eine mutmaßlich

gestohlene EC-Karte sichergestellt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wurden der 43 Jahre alte Mann aus Pfungstadt und sein 38-jähriger

Begleiter aus Darmstadt nach Hause entlassen.

Groß-Zimmern: Kosmetikstudio und Frisörsalon im Visier von Einbrechern/Täter entwenden Bargeld

Groß-Zimmern (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (6.-7.7.) haben noch unbekannte

Täter ein Kosmetikstudio und einen angrenzenden Frisörsalon heimgesucht und

Beute gemacht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen

Zugang zu den Geschäftsräumen und entwendeten die Tageseinnahmen. Das

Kommissariat 41 in Dieburg ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts des

besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06071/9656-0

sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.