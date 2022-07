Diebe stehlen zwei Nächte hintereinander, Limburg, Albert-Weil-Straße, Mittwoch, 06.07.2022, 02:30 Uhr bis Donnerstag, 07.07.2022, 07:00 Uhr

(wie) In Limburg haben Diebe in zwei Nächten hintereinander ein Firmengelände heimgesucht und dort Gegenstände entwendet. Die Unbekannten überstiegen in den Nächten auf Mittwoch und auf Donnerstag jeweils den hohen Stabmattenzaun des Geländes in der Albert-Weil-Straße und entwendeten Werkzeuge und Arbeitsgeräte von dort abgestellten Fahrzeugen. Zudem wurde aus einem LKW Diesel abgezapft und mitgenommen. Der Wert des Diebesgutes wurde auf 2.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 erbeten.

Werkzeug aus Garage gestohlen,

Mengerskirchen-Winkels, Bornstraße, Mittwoch, 06.07.2022, 21:45 Uhr bis Donnerstag, 07.07.2022, 11:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte mehrere Werkzeuge aus einer Garage in Winkels gestohlen. Die Diebe verschafften sich Zutritt zu einer Garage in der Bornstraße. Daraus entwendeten sie mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von circa 2.500 EUR und verschwanden anschließend unerkannt. Wie das Diebesgut abtransportiert wurde ist unbekannt. Hinweise werden unter der Rufnummer 06471/9386-0 erbeten.

Ertappte Rollerdiebe lassen Beute zurück, Weilburg, Lortzingstraße, Donnerstag, 07.07.2022, 23:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten zwei Diebe in Weilburg einen Motorroller, ließen diesen aber zurück als sie auf eine Passantin trafen. Eine Zeugin informierte gegen 23:30 Uhr die Polizei, da sie beobachtet hatte, wie zwei Jugendliche einen Motorroller über die Straße schoben. Als ihnen eine andere Zeugin auf der Straße entgegen kam, ließen die Jugendlichen den Roller fallen und flohen in Richtung Bahnhof. Der Eigentümer des Motorrollers hatte diesen am Abend neben einem Einfamilienhaus in der Lortzingstraße abgestellt. Er konnte sein Zweirad wieder in Empfang nehmen. Die Täter wurden als circa 18 Jahre alt, sehr schlank und dunkel gekleidet beschrieben. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Fensterscheibe an Imbiss eingeschlagen, Limburg, Dieselstraße, Freitag, 08.07.2022, 00:25 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Unbekannter eine Glasscheibe eines Imbisses in Limburg eingeschlagen. Ein Zeuge rief die Polizei in die Dieselstraße, da er gegen 00:25 Uhr beobachtete hatte, wie ein dunkel gekleideter Mann eine Glasscheibe an einem Imbiss eingeschlagen hatte. Eine Streife der Limburger Polizei überprüfte die Örtlichkeit und konnte keinen Einbrecher im Inneren feststellen. Entwendet wurde offensichtlich nichts, der Täter scheint den Imbiss nicht betreten zu haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 erbeten.

Windschutzscheibe zerstört,

Limburg, Tal Josaphat, Donnerstag, 07.07.2022, 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(wie) In Limburg wurde am Donnerstag die Windschutzscheibe eines geparkten Autos zerstört. Ein 60-Jähriger hatte einen Saab in der Straße „Tal Josaphat“ abgestellt. Als er gegen 14:00 Uhr zu dem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass unbekannte Täter die Windschutzscheibe des Autos zerstört hatten. Der Schaden wird auf 800 EUR geschätzt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Verletzter nach Brand einer Ladestation, Limburg-Dietkirchen, Untergasse, Donnerstag, 07.07.2022, 18:30 Uhr

(wie) Am Donnerstag wurde in Dietkirchen ein Mann verletzt, nachdem eine kleine Akku-Ladestation in Brand geraten war. Der 76-Jährige hatte einen Werkzeug-Akku in eine Ladestation gesteckt. Kurz darauf bemerkte er eine starke Rauchentwicklung in seinem Keller und verständigte die Feuerwehr. Diese stellte im Hobbyraum einen Schwelbrand der Ladestation fest, der bereits einen Karton mitentzündet hatte. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, der 76-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, da er einiges an Rauch eingeatmet hatte. Nach gründlichem Lüften wurde das Gebäude von der Feuerwehr wieder freigegeben. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Radfahrer stürzt und verletzt sich,

Beselich-Schupbach, Am Bahnhof, Donnerstag, 07.07.2022, 14:40 Uhr

(wie) In Schupbach stürzte am Donnerstag ein Mann mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei. Ein 64-Jähriger befuhr mit einem Fahrrad die Straße „Am Bahnhof“. Bei einem Bremsvorgang verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Der verständigte Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall auf und sicherte das Fahrrad.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Beselich, Bundesstraße 49

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.