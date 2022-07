Fahrradfahrer in Hofheim verletzt,

Hofheim am Taunus, Rheingaustraße, Freitag, 08.07.2022, 00:25 Uhr,

(ym) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer in Hofheim zu einem Streit in dessen Folge der Fahrradfahrer stürzte und sich verletzte. Ein 49-jährige Fahrradfahrer habe die Rheingaustraße in Hofheim befahren, als ihm der Fahrer eines Ford Focus entgegengekommen und mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Der 49-Jährige habe den Autofahrer auf diesen Umstand aufmerksam gemacht und sei weitergefahren. Im Anschluss habe der Autofahrer jedoch gewendet und sei dem Fahrradfahrer mit hoher Geschwindigkeit nachgefahren. Dieser habe versucht dem Autofahrer mit seinem Fahrrad im Bereich des Nachtigallenweges auszuweichen und sei hierbei gestürzt. Er wurde durch den Sturz leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer flüchtete anschließend vom Unfallort. Er wurde als ca. 50 Jahre alt und 1,70m groß beschrieben. Er hatte eine schlanke Statur, einen Dreitagebart und wenige Haare. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus nimmt Hinweise möglicher Zeuginnen und Zeugen unter der Telefonnummer 06190/9360-45 entgegen.

Einbruchsversuch in Corona-Testcenter, Hofheim am Taunus, Nordring, Freitag, 08.07.2022, 03:30 Uhr,

(ym) Einbrecher versuchten am frühen Freitagmorgen in den Container eines Corona-Testcenters in Hofheim einzubrechen. Die zwei Täter hebelten die Tür des Containers auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Nordring auf. Das Duo konnte bei der Tat durch Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens beobachtet und per Lautsprecher angesprochen werden. Nach der Ansprache flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Personen wurden als jugendlich sowie von schlanker Statur beschrieben. Beide trugen eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Weiterhin trug eine Person einen hellen Kapuzenpullover und die Andere einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine Jogginghose. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus nimmt Hinweise in dieser Sache unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

Auto in Eschborn zerkratzt,

Eschborn, Mainstraße, Dienstag, 05.07.2022, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 07.07.2022, 18:30 Uhr,

(ym) Vandalen zerkratzen im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagabend einen Pkw in Eschborn. Der Mercedes stand in der Mainstraße am Fahrbahnrand, als unbekannte Täter den Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten und hierbei einen Schaden von rund 2.000 Euro verursachten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196/9695-0 entgegen.