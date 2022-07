Erst Passanten angepöbelt und anschließend Widerstand

geleistet, Wiesbaden, Mauritiusplatz, 07.07.2022, 11.45 Uhr,

(pl)Ein 36-jähriger Mann hat am Donnerstagvormittag im Bereich des

Mauritiusplatzes zunächst Passanten angepöbelt und anschließend gegen die

polizeilichen Maßnahmen Widerstand geleistet. Einer Polizeistreife wurde gegen

11.35 Uhr in der Kirchgasse von einem Passanten mitgeteilt, dass ein Mann am

Mauritiusplatz seinen Kopf gegen eine Glasscheibe geschlagen und mehrere

Passanten durch Gestikulation bedroht haben soll. Die angesprochene Streife

konnte die beschriebene Person in der Mitte des Mauritiusplatzes auf einer Bank

sitzend ausmachen und unterzogen sie sodann einer Personenkontrolle. Im weiteren

Verlauf setzte sich der 36-Jährige gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr,

so dass er schließlich zu Boden gebracht und mit Unterstützung einer weiteren

Streifenwagenbesatzung gefesselt werden musste. Er muss sich nun wegen seines

Verhaltens in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Sträucher in Flammen,

Wiesbaden, Siegfriedring, Berliner Straße, 07.07.2022, 22.35 Uhr und 23.20 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend standen im Bereich der Berliner Straße und des

Siegfriedrings an zwei unterschiedlichen Örtlichkeiten Sträucher in Flammen. Der

erste Brand ereignete sich gegen 22.35 auf einer Grünfläche neben der Berliner

Straße im Bereich der Ausfahrt zum Siegfriedring. Eine Polizeistreife wurde auf

das ausgebrochene Feuer aufmerksam und dämmte den Brand mit einem Feuerlöscher

ein, bevor er dann letztendlich von der verständigten Feuerwehr gelöscht wurde.

Gegen 23.20 Uhr wurde dann im Siegfriedring ein Brand gemeldet. Auch in diesem

Fall musste die Feuerwehr ausrücken und die brennenden Sträucher löschen. Zum

gegenwärtigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Feuer

vorsätzlich entzündet wurden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Baustellendiebe gescheitert,

Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, 06.07.2022, 19.15 Uhr bis 07.07.2022, 06.20

Uhr,

(pl)In Mainz-Kostheim waren in der Nacht zum Donnerstag Diebe auf einer

Baustelle in der Hochheimer Straße zugange. Die Täter hatten sich auf der

Baustelle an mehreren Türen zu schaffen gemacht und versucht, diese aufzuhebeln.

Als dies jedoch augenscheinlich nicht klappte, ergriffen die Unbekannten die

Flucht und hinterließen einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt

das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Autoaufbrecher erbeuten Wertsachen,

Wiesbaden, 06.07.2022, 15.00 Uhr bis 07.07.2022, 10.30 Uhr

(pl)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen mussten mehrere Personen in

Wiesbaden leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im

geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Autoaufbrecher schlugen im Bereich

Thorwaldsenanlage, Rudolf-Dyckerhoff-Straße sowie „Am Helgenpfad“, die

Seitenscheiben von mindestens vier geparkten Fahrzeugen ein und entwendeten aus

den Innenräumen die herumliegenden Wertsachen. Dabei reichte die Beute von

Dokumenten über Bargeld bis hin zum Rucksack. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden

ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Zechpreller betrügen zwei Hotels in Assmannshausen,

Rüdesheim-Assmannshausen, Rheinuferstraße, Dienstag, 05.07.2022 bis Donnerstag,

07.07.2022

(wie) In Assmannshausen mieteten sich in dieser Woche zwei Männer in zwei

verschiedene Hotels ein und verschwanden ohne ihre Rechnung zu bezahlen. Die

bisher Unbekannten checkten unter Vorlage einer Firmenvisitenkarte in zwei

Hotels in der Rheinuferstraße ein. Dort nächtigten und speisten sie jeweils,

verschwanden jedoch stets ohne zu bezahlen. So häuften sich Rechnungen in Höhe

von circa 850 EUR an. Die Täter wurden beschrieben als 30 bis 35 Jahre alt,

circa 180 cm groß. Der eine war schlank, mit kurzen dunklen Haaren und trug eine

blaue Kapuzenjacke mit Reißverschluss. Der zweite soll eine kräftige Figur,

dunkle Haare und einen kurzen Bart gehabt haben. Bekleidet war er mit einer

schwarzen Jogginghose und einem schwarzen T-Shirt, sowie hellen Nike-Schuhen und

einer weißen Basecap und einer Sonnenbrille. Die Polizei in Rüdesheim bittet

unter der Rufnummer 06722/ 9112-0 um Hinweise.

Trickdiebe erbeuten Geldbörse in Idstein, Idstein, Limburger Straße,

Donnerstag, 07.07.2022, 11:45 Uhr

(wie) In Idstein erbeuteten Trickdiebe am Mittwoch eine Geldbörse in einem

Supermarkt. Eine 78-Jährige war gegen 11:45 Uhr in einem Supermarkt in der

Limburger Straße zum Einkaufen, als sie von einem Mann abgelenkt und in ein

Gespräch verwickelt wurde. Diesen Zeitpunkt nutzte ein Komplize aus und

entwendete die Geldbörse der Dame aus ihrer offenen Tasche. Mit der Geldbörse

erbeuteten die Diebe Bargeld und Ausweispapiere sowie Bankkarten. Den

ablenkenden Täter konnte die 78-Jährige als 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 cm

groß und kräftig beschreiben. Er soll lange, schwarze gekräuselte Haare gehabt

haben und mit einem Oberteil mit rötlichem Muster bekleidet gewesen sein.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06126/ 9394-0.

Brandstiftung in Lorch,

Lorch, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, Freitag, 08.07.2022, 01:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Lorch ein Feuer an einem

Grundstück gelegt, eine Anwohnerin bemerkte dies rechtzeitig und konnte löschen.

Eine 81-Jährige war zufällig in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße nachts wach

geworden und sah aus dem Fenster. Dort entdeckte sie am Grundstückszaun ein

Feuer und eilte nach draußen. Mit einem Schlauch gelang es der Dame den Brand am

Sichtschutz und einem Baum zu löschen. Die Feuerwehr kümmerte sich um die

Brandnachschau und verhinderte eine Neuentzündung. Da Polizei und Feuerwehr

Gegenstände fanden, mit denen der Brand wahrscheinlich gelegt wurde, wird wegen

einer Brandstiftung ermittelt. Der Sachschaden wird auf 5.000 EUR geschätzt. Die

Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-0 um Hinweise.

