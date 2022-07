Das Interesse an Online Spielen ist so groß wie nie zuvor. Kein Wunder, denn ist sehr praktisch und bequem von zu Hause aus auf eine riesige Auswahl an Games zuzugreifen.

Die Beliebtheit von Online Casinos wächst von Tag zu Tag und die Auswahl an Online Spielotheken ist schier unermesslich. Um das richtige Casino zu finden, müssen Spieler auf einige Faktoren achten, bevor sie sich bei einem Anbieter registrieren und Geld einzahlen.

Sicherheit und Lizenz

Ein Casino ist nur dann zu empfehlen, wenn es von einer offiziellen Glücksspielbehörde lizenziert wurde. Dann muss der Anbieter strenge Richtlinien zum Spielerschutz erfüllen und sich darum kümmern, dass der Kunde verantwortungsvoll spielen kann. Diese Auflagen werden auch nach der Lizenzvergabe regelmäßig überprüft.

Informationen zur Lizenz finden sich im Footer der Casino Homepage, wo Lizenznummer und das Siegel gut zu erkennen sein müssen. In diesem Bereich müssen auch die AGB, Datenschutzbestimmungen transparent beschrieben sein, sowie ein Menüpunkt zum Vertrauensvollem Spielen.

Vergleichsportale wie time2play.com können helfen, sich für das richtige Online Casino zu entscheiden. Hier findet man Reviews und Bewertungen, die Auskunft darüber geben, ob das Casino lizenziert und seriös ist und Spieler eine faire und sichere Umgebung zum Spielen vorfinden. Nur wenn Zufallszahlengeneratoren bei jedem Spiel eingesetzt werden, die zufällige Ergebnisse garantieren, kann man der Spielbank trauen.

Zahlungsmethoden

Wer sich für ein Online Casino entschieden hat, sollte sich erst in der Lobby umsehen, ob er die Spiele vorfindet, die ihm gefallen. Wer sich nach ein paar Runden im kostenlosen Demo Modus entscheidet der Spielbank für eine Weile die Treue zu halten, den erwartet die Kasse des Anbieters. Hier ist schnell zu erkennen, ob man sich für das Casino entscheiden soll oder nicht. Die Bezahlsysteme geben Auskunft darüber, ob der Betreiber darauf achtet, dass seine Kunden viele und sichere Zahlungsmethoden Optionen vorfinden. Der Spieler soll die Möglichkeit haben eine für sich bequeme Bezahldienst zu wählen: so sollen Kreditkarten, Sofort, E-Wallets wie Skrill und Neteller, Paysafecard aber auch Banküberweisungen vorhanden sein.

Ist das Casino von der Curacao eGaming lizenziert, sind Zahlungen auch mit Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum möglich. Diese Transaktionen sind besonders sicher, da sie über die Blockchain laufen und kein Block nachträglich verändert werden kann.

Eine Auflage von Online Casinos ist, dass Auszahlungen immer auf demselben Weg erfolgen müssen, wie die Einzahlung. Ist dies nicht möglich – beispielsweise weil man die Paysafecard genutzt hat – dann werden Abhebungen auf das Bankkonto transferiert.

Bonusbedingungen und Verifizierung

Die Konkurrenz im Internet ist groß, daher bieten die meisten Online Spielotheken ihren neuen Kunden einen Willkommensbonus an. Die Freude über einen Bonus kann nur kurz währen, wenn die Umsatzanforderungen übertrieben hoch sind und in der vorgegeben Zeit unmöglich zu erfüllen. Die Bonusbedingungen müssen auf der Webseite des Anbieters auch für Gäste – also vor einer Anmeldung – einsehbar sein. Man will ja wissen, worauf man sich einlässt.

Des Weiteren kann man bei einem Gewinn nicht einfach auszahlen, wenn man einen Bonus genutzt hat. Erst müssen die Umsatzbedingungen erfüllt werden, erst dann ist eine Auszahlung möglich.

Um Spieler und auch Online Casinos vor Betrug und Geldwäsche zu schützen, kann eine Auszahlung erst dann erfolgen, wenn die Identität des Spielers verifiziert wurde. Dabei erwartet der Anbieter, dass der Spieler Dokumente hochlädt, die beweisen, dass er auch die Person ist, die sich registriert hat. Dabei werden nicht der Name und die Adresse mit einem Ausweis und einer Verbrauchsabrechnung überprüft. Ist alles rechtens, kann die Auszahlung der Gewinne erfolgen.

Kundenservice

Ein wichtiger Faktor bei guten Anbietern ist der Kundenservice. Trete Fragen oder Probleme auf, soll der Support rund um die Uhr und in Deutsch zur Verfügung stehen. Man sollte Kontaktdetails wie E-Mail-Adresse und Telefonnummer auf der Webseite vorfinden und die Möglichkeit haben, den Live-Chat rasch zu kontaktieren. Der Mitarbeiter sollte hilfsbereit und höflich sein und dem Spieler weiterhelfen.

Worauf muss noch geachtet werden?

Natürlich muss auch das Spiele-Portfolio eine große Anzahl an verschiedenen Spielen bieten, denn die Spieler wollen Abwechslung und sich im Online Casino lange unterhalten. Gibt es Kooperationen mit weltweit bekannten Entwicklerstudios, wird jeder Spieler seine Favoriten finden und sich gerne beim Anbieter anmelden. Dies hat auch den großen Vorteil, dass seriöse Provider selbst von Glücksspielbehörden lizenziert sind und laufend kontrolliert werden, ob ihre Spielergebnisse nur auf Zufall basieren.

Die Spiele sollten eine hohe Auszahlungsrate oder RTP (Return to Player) aufweisen. Je höher der Wert, umso besser für den Spieler. Hat ein Slot einen RTP von 97 % so bedeutet dies, dass bei einem Einsatz von 100 € – auf lange Sicht gesehen und rein theoretisch – 97 € wieder an den Spieler zurückfließen. Die restlichen 3 € sind der Gewinn des Anbieters.

Ein genauer Blick auf die Homepage des Betreibers gibt schnell Auskunft, ob sich Spieler hier auf der sicheren Seite befinden. Gibt es AGB, Bonusbedingungen, Kontaktdetails und ein Impressum zu finden, sowie ein Siegel einer Glücksspielbehörde, dann ist man schon auf dem richtigen Weg. Sind durchweg positive Bewertungen im Internet über das Online Casino zu finden, kann man eine Registrierung in Erwägung ziehen.