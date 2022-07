Brand zerstört Elektrofachgeschäft

Bobenheim-Roxheim (ots) – Folgemeldung – Nach dem Brand eines Elektrofachgeschäftes am 30.06.2022 in Bobenheim-Roxheim haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde der Brandort durch einen Brandsachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Die Brandursache konnte bislang nicht eindeutig ermittelt werden.

Die Schadenshöhe beträgt rund 1.000.000 Euro. Die Ermittlungen dauern weiter an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Schwerer Verkehrsunfall

Waldsee (ots) – Auf der Kreisstraße 13 zwischen Waldsee und Altrip überholte am Donnerstag 07.07.2022 gegen 18:30 Uhr, ein Motorradfahrer einen vor ihm in Richtung Waldsee fahrenden PKW. Hierbei übersah er ersten Ermittlungen zu Folge einen entgegenkommenden PKW und stieß mit diesem zusammen. Aufgrund von Kontrollverlust über das Krad, stieß der Motoradfahrer sodann auch mit dem Überholten zusammen und es kam zum Sturz.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Motorrad und der entgegenkommende PKW mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für die Dauer von ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.

E-Scooter nicht versichert

Schifferstadt (ots) Bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers in der Gottlieb-Daimler-Straße am Donnerstag 07.07.2022 gegen 15:30 Uhr wurde festgestellt, dass dieser ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen am Fahrzeug angebracht hatte.

Dieses war in der Folge nicht versichert im öffentlichen Straßenverkehr genutzt worden, was eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz darstellt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet und der E-Scooter-Fahrer durfte nicht mehr weiterfahren.