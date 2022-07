Unfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots) – Am Donnerstag 07.07.2022 kam es gegen 17:25 Uhr in der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall mit 2 Radfahrern. Der 7-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Rad den Radweg entgegen der Fahrtrichtung und kollidierte mit einem stehenden Pedelec-Fahrer, der den Radweg in Fahrtrichtung befuhr.

Der kleine Junge stürzte und verletzte sich leicht am rechten Knie. Die Schürfwunden konnten mit einem Pflaster versorgt werden, trotzdem wurde der Junge vorsorglich vom DRK zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Unfallflucht auf dem Königplatz

Speyer (ots) – Am Donnerstag 07.07.2022 kam es gegen 17.10 Uhr auf dem Königsplatz in Speyer zu einer Verkehrsunfallflucht, die von einem Zeugen beobachtet wurde. Die Fahrerin eines Nissan Micra touchierte mit ihrem Fahrzeug beim Einparken den ordnungsgemäß in einer Parkbox abgestellten VW Passat eines Heidelbergers und geht anschließend ihrer Wege ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Zeuge macht den wenige Minuten später eintreffenden Fahrer des Passats auf den Streifschaden aufmerksam. Die Beamten können an dem Verursacherfahrzeug korrespondierende Schäden feststellen und suchen im Anschluss die unfallflüchtige Fahrerin auf. Diese bestreitet, für einen Unfall verantwortlich zu sein bzw. eine Verkehrsunfallflucht begangen zu haben.

Der Zeuge, der die Örtlichkeit bereits vor Eintreffen der Polizei verlassen hatte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.