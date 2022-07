Mainz-Bingen

Kinder zündeln und lösen Brand aus

Gensingen (ots) – 07.07., Am Kieselberg, 16:15 Uhr – Ein Mitteiler meldete einen Brand auf einer Grünfläche neben der Firma Depotpack. Eine Gruppe Kinder hatte gezündelt und plötzlich sei ein Feuer auf der Grünfläche ausgebrochen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung trafen die Beamten eine Gruppe Kinder an.

Diese versuchten zunächst, fußläufig zu flüchten, 2 von ihnen blieben dann aber doch stehen. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme konnten 4 der 5 Kinder an ihre Eltern übergeben werden.

Diebstahl aus Kirche

Bingen (ots) – 06.07., Basilikastraße, 15:10 Uhr – Ein Mitarbeiter der Kirche ging abends durch die Basilika, um diese abzuschließen. Dabei fiel ihm das Fehlen eines Kerzenzylinders samt Inhalt auf dem Messingständer auf. Er stellte anhand der Überwachungsanlage den Diebstahl fest.

Versuchter Diebstahl

Bingen (ots) – 03.07., 21:30 Uhr bis 04.07., 08:00 Uhr – Ein Mitteiler meldete der Dienststelle, dass ein am Rhein-Nahe-Eck befindlicher Verkaufscontainer von der Veranstaltung “Rhein in Flammen” beschädigt worden sei. Des Weiteren wurden ein Sackkarren sowie 7 Strandliegen entwendet.

Vor Ort wurde die aufgeschnittene Plane des Verkaufsstands festgestellt. Entwendet wurde aus dem Container nichts. Um Hinweise auf den Täter wird gebeten.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots) – 07.07.2022, 11:16 Uhr – Eine Frau befuhr die Dromersheimer Chaussee in Fahrtrichtung Dromersheim. Durch das Platzen des vorderen rechten Reifens stieß ihr Fahrzeug gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto, welches gegen einen anderen PKW geschoben wurde.

Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamt-Sachschaden in Höhe von 4.500 EUR.

Mainz

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am frühen Freitag 08.07.2022 kam es in Hechtsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Taxi, bei dem der 17-jährige Motorradfahrer schwer verletzte wurde. Um kurz nach Mitternacht befuhr der 17-jährige Mainzer mit seinem 125er Motorrad und einem ebenfalls 17-jährigen Sozius, die Alte Mainzer Straße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich befuhr ein 37-jähriger Taxifahrer ebenfalls die Alte Mainzer Straße in entgegengesetzter Richtung.

Der Taxifahrer wollte nach links in den Weisenauer Weg abbiegen und verunfallte im Einmündungsbereich mit dem Vorfahrtsberechtigten Motorrad. Der 17-Jährige kollidierte mit der Beifahrerseite des Taxis worauf das Motorrad ins Rutschen und dann zu Fall kam.

Der junge Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Gesundheitszustand wieder stabil. Der Sozuis wurde leicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Mainz 3 hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde von der Staatsanwaltschaft Mainz ein Gutachter beauftragt, der zusammen mit den Unfallermittlern der Polizei bereits in der Nacht die Arbeit aufgenommen hat.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruch in Tiefgarage und Fahrradkeller

Mainz-Gonsenheim (ots) – Von bislang unbekannten Tätern wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 07.07.2022 der Fahrradkeller eines Mehrfamilienanwesens in der Canisiusstraße aufgebrochen. Im gleichen Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter ebenfalls im Stadtteil Gonsenheim Zutritt zu einer Tiefgarage in der Elsa-Brändström-Straße.

In der Canisisusstraße wurde eine Tür zum Fahrradkeller aufgehebelt und mindestens ein hochwertiges Lastenfahrrad gestohlen. Darüber hinaus waren die Satteltaschen einiger abgestellter Fahrräder durchwühlt. Bislang ist noch nicht abschließend ermittelt, ob noch mehr Fahrräder gestohlen wurden.

In der Tiefgarage in der Elsa-Brändström-Straße, wurden bei einem Pkw die Seitenscheiben eingeschlagen und bei einem anderen Pkw waren Hebelspuren an einem Schiebedach zu erkennen, zudem wurde an einem Motorroller die Sitzbank aufgebrochen. Die Fahrzeuge wurden von den Tätern durchwühlt.

Ob ein Zusammenhang der beiden Tatorte besteht ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Geschädigte und Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Großkontrolle der Verkehrsdirektion Mainz

Autobahn A61 (ots) – Auf dem Autobahnparkplatz “Langwiese” an der A61 waren die Kräfte der spezialisierten Verkehrsüberwachung für den gewerblichen Personen- und Güterverkehr der Verkehrsdirektion Mainz im Einsatz. Von Donnerstagabend 18:00 Uhr bis Freitagfrüh 08.07.2022, stand insbesondere das Gewicht und die Ladung von LKW im Fokus der Spezialisten. Zusätzlich wurde auch eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt.

Neben rund 30 Polizeibeamten aus den Polizeipräsidien Mainz, Koblenz und Rheinpfalz, waren zusätzlich Kräfte des Hauptzollamts Koblenz im Einsatz.

Insgesamt wurden 135 Fahrzeuge kontrolliert, die allesamt einer technischen Überprüfung unterzogen wurden und deren Gewicht überprüft wurde. Neben einer Vielzahl überladener Fahrzeuge, konnten auch Fahrzeuge mit technischen Mängeln kontrolliert und aus dem Verkehr gezogen werden.

Ein Fahrer stand unter Einfluss von Drogen und ein weiterer hatte gar keine Fahrerlaubnis mehr. Insgesamt wurde in 5 Fällen die Weiterfahrt polizeilich untersagt. Bei der Geschwindigkeitsüberwachung wurden insgesamt 91 Verstöße festgestellt, wobei ein Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit um fast 60Km/h überschritten hatte.

Als besonders negatives Beispiel fuhr gegen 21:00 Uhr ein völlig desolater Pritschenwagen in die Kontrollstelle. Der 38-jährige Fahrer aus Staudernheim hatte den Transporter völlig überladen und zudem die Ladung unzureichend gesichert. Bei Begutachtung des technischen Zustandes konnten die Polizeibeamten erhebliche Mängel feststellen, die zu einer absoluten Verkehrsuntauglichkeit führten.

Zudem bestand die Ladung aus gefährlichen Abfällen, die ohne Lizenz transportiert wurden und durch auslaufendes Öl die Umwelt verschmutzen. Zusätzlich wurden von den Beamten des Hauptzollamts noch steuer- und arbeitsrechtliche Verstöße festgestellt. Der 38-Jährige muss sich nun wegen mehreren Ordnungswidrigkeiten und Straftaten verantworten.