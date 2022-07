Mainz-Bahnhof (ots) – Passanten und Freunde griffen am Donnerstag 07.07.2022 beherzt ein, als eine 21-jährige Frau auf dem Bahnhofsplatz beleidigt und mehrmals gegen den Kopf geschlagen wurde. Ein 32-jähriger Mann geriet gegen 15:30 Uhr mit der 21-Jährigen in Streit, weil er unbedingt ihren Hund streicheln wollte. Die 21-Jährige bat den Mann wiederholt, das Streicheln ihres Hundes zu unterlassen, da der Hund bereits irritiert und verwirrt reagierte.

Der 32-Jährige wurde zunehmend aufdringlicher und fing plötzlich an die 21-Jährige zu beleidigen und zu beschimpfen. Unter anderem machte sich der Mann über die Behinderung der 21-Jährigen lustig, da diese im Rollstuhl sitzt.

Nach den anfänglichen Beleidigungen wurde der Mann handgreiflich und fing an der jungen Frau mehrmals gegen den Kopf zu schlagen.

Bekannte der Geschädigten sowie ein unbeteiligter Passant kamen der 21-Jährigen zu Hilfe und gingen dazwischen. Hierbei wurden sie ebenfalls vom Angreifer geschlagen und leicht verletzt. Von einem weiteren zu Hilfe eilenden Passanten konnte der Täter dann festgehalten und zu Boden gebracht werden, während andere die Polizei verständigen.

Von Kräften der im Bahnhofsgebäude befindlichen Bundespolizei, konnte der Täter fixiert, in Gewahrsam genommen und letztlich der Mainzer Polizei übergeben werden.

Der 32-Jährige reagierte im weiteren Verlauf psychisch auffällig und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Der Mann muss sich nun wegen Körperverletzung und Beleidigung strafrechtlich verantworten.

Im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt sucht die Polizei noch einen der vorbildlich handelnden Passanten, der als Zeuge für die Taten in Frage kommt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.