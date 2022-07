ANZEIGE: Haben Sie Schwierigkeiten, geeignete Trades zu finden? Sind Sie zu beschäftigt, um die Märkte ständig zu beobachten? Oder möchten Sie vielleicht einfach nur in etwas anderes als Aktien und Anleihen investieren? Es gibt Hunderte von verschiedenen Handelsmöglichkeiten, von der technischen Analyse bis zum algorithmischen Handel. Welche ist die beste für Sie?

Es gibt viele verschiedene Handelsplattformen, von denen jede ein einzigartiges Instrumentarium bietet. Einige bieten nur bestimmte Tools wie Charting oder Research, während andere ein komplettes Paket an Handelsfunktionen bieten. Die Herausforderung besteht darin zu wissen, welche Plattform zu Ihrem Handelsstil und Ihrer Persönlichkeit passt.

Die NAGA Handels plattform bietet eine leistungsstarke Lösung, die verschiedene Aspekte des Handels in einer integrierten Plattform vereint. Das bedeutet, dass Händler, die sich lieber auf ihre Strategie konzentrieren, genau das bekommen, was sie von ihrer Plattform erwarten. Sie erhalten einen klaren Überblick über die Leistung ihrer Strategien im Laufe der Zeit und können sie leicht ändern, ohne durch die Beschränkungen einzelner Softwarelösungen eingeschränkt zu sein.

Was ist Naga?

Naga ist eine soziale Handels- und Investmentplattform, die Trader aus der ganzen Welt miteinander verbindet. Die Naga Group AG ist die Muttergesellschaft von Naga und wurde im Dezember 2015 in Deutschland gegründet. Das Unternehmen hat ein einzigartiges Ökosystem entwickelt, das nicht nur den Handel mit Währungen, Aktien und Rohstoffen, sondern auch den Zugang zu Bildungs- und sozialen Netzwerken sowie den Austausch von virtuellen und realen Vermögenswerten ermöglicht.

Die Plattform hat sich zum Ziel gesetzt, das benutzerfreundlichste Finanzökosystem der Welt zu schaffen, das jedem die Möglichkeit bietet, an der globalen Wirtschaft teilzunehmen. Sie verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, darunter Vermögensverwaltung, sozialer Handel und ein digitaler Marktplatz. NAGA bietet auch seine eigene Blockchain an, den Naga Coin. Diese Münze wurde geschaffen, um allen Nutzern, vom Anfänger bis zum Experten, einen einfachen Zugang zu den Finanzmärkten zu ermöglichen.

Wie man auf clevere Weise handelt

Der Handel kann auf viele verschiedene Arten erfolgen; diese 4 Praktiken haben sich jedoch als die klügsten erwiesen, wenn man sich für den Handel entscheidet:

1. Niedrig kaufen / Hoch verkaufen

Kaufen, wenn die Preise fallen (wenn es viele Käufer gibt), und verkaufen, wenn die Preise steigen (wenn die Verkäufer bereit sind, zu verkaufen), wird als „niedrig kaufen, hoch verkaufen“ bezeichnet. Wenn dieser Ansatz richtig ausgeführt wird, bringt er Ihnen Gewinne bei geringerem Risiko. Händler nutzen diese Methode, weil sie keine Transaktionsgebühren zahlen müssen, die beim Kauf auf Marge anfallen. Naga ermöglicht es den Nutzern, Kauf- und Verkaufstransaktionen auf der Grundlage von Festpreisen und Stop Losses auszuführen.

2. Short/Long gehen

Beim Short/Long-Handel können Sie Geld verdienen, wenn der Kurs der Aktie steigt oder fällt. Im Grunde wetten Sie auf Kursbewegungen nach oben oder unten.

Eine Long-Position bedeutet, dass Sie davon ausgehen, dass der Kurs steigen wird. Wenn Sie also Aktien des Unternehmens long kaufen, steigen sie im Wert. Ein Unternehmen, das Gewinne macht, steigert seine Aktienkurse, so dass der Wert der Aktien und der erzielte Gewinn steigen. Fällt der Kurs, sinkt der Wert der Aktien, aber das Unternehmen schüttet immer noch den gleichen Betrag an Gewinnen aus, so dass in der Bilanz ein Gewinn an Barmitteln verbleibt.

3. Handel Dollar Cost Average (DCA)

Der DCA ist ein Durchschnittswert, der angibt, wie viel Sie in den letzten n Perioden verdient haben. Er zeigt, ob Sie in diesen n Perioden Geld verdienen oder nicht. Wenn Sie in einem Zeitraum Geld verlieren, wird dies in Ihrem Bericht angezeigt. Wenn Sie z.B. 10 $ pro Handel verdienen und 5 $ in zehn Handelsperioden verlieren, haben Sie einen DCA von -5 $.

Der Grund, warum diese Berechnung so wichtig ist, ist, dass Sie wissen, ob Sie am Ende der Handelssitzung profitabel sind oder nicht. Vielleicht sollten Sie dem Markt fernbleiben, bis Ihr DCA wieder in den positiven Bereich geht. Naga zeigt Ihnen, wie viele Tage es gedauert hat, bis Sie nach einem Verlust wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt sind. So können Sie feststellen, welche Art von Handelsstrategie für Sie am besten geeignet ist.

4. Investieren Sie in Aktien, die billig sind

Wenn Sie in Aktien investieren wollen, sollten Sie diese immer zu ihrem günstigsten Preis kaufen. Der Kauf von billigen Aktien kann sehr profitabel sein – vor allem, wenn sie im Laufe der Zeit an Wert gewinnen.

Die Trading-Tools von Naga helfen Händlern, eine profitable Erfahrung zu machen.

Die Naga-Website bietet den Händlern eine breite Palette von Instrumenten und stellt ihnen eine Fülle von Informationen zur Verfügung, die sie bei ihrem Handel unterstützen. Um nur einige zu nennen;

Mit Hilfe des Handelsrechners können Sie das Risiko und den Ertrag eines potenziellen Handels ermitteln und so eine fundierte Entscheidung treffen.

Der Wirtschaftskalender informiert über bevorstehende Wirtschaftsereignisse, die sich auf die Wechselkurse auswirken können, und hilft ihnen, ihre Geschäfte im Hinblick auf die Veröffentlichung wichtiger Daten zu planen.

Der Earnings Calendar hebt wichtige Gewinnankündigungen von Unternehmen aus der ganzen Welt hervor, die für Volatilität an den Märkten sorgen können. Alle diese Tools sind auf der Naga-Website kostenlos erhältlich.

Schlussfolgerung

Wenn Sie eine allumfassende Handelsplattform suchen, ist Naga die richtige Wahl für Sie. Mit Naga können Sie mit Währungen, Aktien und Rohstoffen handeln, auf Bildungs- und soziale Netzwerkfunktionen zugreifen und sogar in virtuelle und reale Vermögenswerte investieren. Naga hat sich zum Ziel gesetzt, das benutzerfreundlichste Finanz-Ökosystem der Welt zu schaffen, damit jeder die Möglichkeit hat, an der globalen Wirtschaft teilzunehmen. Um mehr über Naga zu erfahren, besuchen Sie die Naga-Website.