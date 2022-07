Liebe gesucht, Betrüger gefunden

Germersheim (ots) – Bei der Suche nach der großen Liebe im Internet lauern viele Gefahren. Insbesondere auf Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwerken sind Betrüger auf der Suche nach potenziellen Opfern. Immer wieder gelingt es dem sogenannten “Scammer” durch geschicktes Vorgehen Kontakt und Vertrauen aufzubauen. Dabei haben es die virtuellen Partner allerdings einzig und allein auf das Geld ihrer Opfer abgesehen.

Beispielsweise geben sie vor, bei einer Geschäftsreise in Geldnot geraten zu sein oder Geld für einen Besuch in Deutschland zu benötigen.

Ein 32-Jähriger aus Germersheim fiel dieser Masche zum Opfer und überwies insgesamt über 6.400 Euro an die Betrüger. Gehen Sie nicht auf Forderungen des Scammers ein. Überweisen Sie auf keinen Fall Geld.

Berauscht hinterm Steuer

Lingenfeld (ots) – Am Mittwoch 06.07.2022 wurde der 15-jährige Fahrer eines sogenannten “Microcars” in der Bahnhofstraße in Lingenfeld kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten fest, dass der junge Mann offenbar kurz zuvor Drogen konsumiert hatte.

Ein Urintest bestätigte dies, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Letztlich gab er zu, Drogen konsumiert zu haben. Als Strafe erwartet ihn ein Bußgeld von mindestens 500 Euro. Zudem wurde die Führerscheinstelle informiert.

Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim (ots) – Am 06.07.2022 führte die Polizei Germersheim zwei Geschwindigkeitskontrollen durch. In der Straße An Fronte Karl in Germersheim war bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 30 km/h ein Autofahrer zu schnell. Bei einer weiteren Kontrolle in der Straße “Am Unkenfunk” in Germersheim wurden weitere sieben Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen.

Der “Spitzenreiter” war mit 46 km/h unterwegs.