Betrug per WhatsApp

Worms (ots) – “Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Dies ist die neue Nummer, die du speichern kannst.” Einer solchen betrügerischen WhatsApp-Nachricht fiel eine 66-Jährige aus dem Landkreis Alzey-Worms am Mittwoch 06.07.2022 zum Opfer. Nach Erhalt dieser Nachricht gab sich die verfassende Person als ihr Sohn aus und bat die 66-Jährige anlässlich 2 vermeintlicher Rechnungen um finanzielle Unterstützung. In der Folge überwies sie einen mittleren 4-stelligen Geldbetrag. Durch ein Telefonat mit ihrer Hausbank fiel der Betrug letztlich auf.

Bei diesen WhatsApp-Nachrichten handelt es sich um eine Betrugsmasche in der eine vermeintlich verwandte/ bekannte Person per Textnachricht schildert, dass sie eine neue Telefonnummer habe und sich derzeit in einer finanziellen Notlage befinde. Sodann wird der Empfänger der Nachricht um einen Geldbetrag gebeten, welcher meist an dritte Personen oder Firmen überwiesen werden soll.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Einbruch in Rohbau

Worms (ots) – Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 06.07.2022 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Rohbau in der Andreasstraße. Dort entwendeten sie Werkzeuge und Maschinen im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Durch die Wormser Polizei wurde eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Zu schnell in die Kurve – LKW-Anhänger kippt um

A 61/A 63, Albig (ots) – Offenbar zu schnell war ein 50-jähriger Fahrer eines LKW mit Anhänger, als er am 7.7.2022 gegen 13 Uhr am Autobahnkreuz Alzey von der A 63 auf die A 61 wechseln wollte. Dabei befuhr der 50-Jährige die A 63 aus Richtung Kaiserslautern kommend und wollte die A 61 in Richtung Koblenz weiter befahren.

Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit im Kurvenbereich wurde sein Gespann ans Kurvenäußere nach links getragen, geriet in den Grünstreifen bzw. in die Böschung. Dort kippte der Anhänger zur Seite. Zuvor hatte der LKW mehrere Leitbaken und Leitpfosten umgefahren.

Den Sachschaden am Anhänger und am LKW schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Auch an den umgefahrenen Baken und Leitpfosten dürfte ein höherer Schaden entstanden sein. Der Anhänger muss derzeit mit Hilfe des Abschleppdienstes wieder aufgerichtet werden.

Stand 15:30 Uhr – Für diesen Zeitraum wird die Abfahrt von der A 63 zur BAB 61 kurzzeitig gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim