Brand – Saunaabend fällt aus

Hochdorf-Assenheim (ots) – An einem etwas kühleren Tag im Sommer die hauseigene Sauna zu nutzen, erschien am Mittwoch 07.07.2022 gegen 22:00 Uhr, einem Ehepaar in der Schifferstadter Straße im Ortsteil Hochdorf als gute Idee. Beim Einschalten wurde jedoch vergessen, diverse Gegenstände aus der Sauna herauszuholen.

Diese fingen in der Folge Feuer. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Das Ehepaar blieb unverletzt, der Saunaabend musste jedoch verschoben werden.

Gestürzter Radfahrer

Altrip (ots) – Ein gestürzter bewusstloser Fahrradfahrer wurde am Mittwoch 07.07.2022 gegen 21:45 Uhr, in der Speyerer Straße gemeldet. Vor Ort konnte dieser sowohl vom Rettungsdienst als auch von der Polizei nicht mehr vorgefunden werden. Zeugenangaben zu Folge, hätte sich der Fahrer eines schwarzen Pedelecs kurz vor dem Eintreffen der Rettungskräfte wieder “berappelt” und sich in Richtung Ortsmitte entfernt.

Fahndungsmaßnahmen nach dem Radler verliefen erfolglos. Der Grund für sein Verhalten könnte an einer Alkoholisierung gelegen haben.

Der Fahrradfahrer konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 45 Jahre alt, etwa 175 cm groß, circa 90 kg schwer, Dreitagebart, dunkle Hose und dunkles Basecap, Verletzung im Gesicht.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Schifferstadt an 06235 495-0 oder an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Angebliche Europol Anrufe

Böhl-Iggelheim/Limburgerhof/Waldsee/Schifferstadt (ots) – Insgesamt 4 Anrufe von jeweils angeblichen Europol-Beamten beschäftigten am Mittwoch 07.07.2022 die Polizei Schifferstadt. In allen Fällen gäbe es Unstimmigkeiten mit Ausweispapieren. Für weitere Hinweise sollte man eine Ziffer in das Telefon eingeben.

In einem Fall kam es sodann zum persönlichen Telefonkontakt, in welchem diverse Ausweisdaten offenbart wurden. Neben der Erlangung dieser Daten kam es zu keinem weiteren Schaden. Die Polizei ermittelt und rät zu gesundem Misstrauen in solchen Fällen.

Unfallflucht überfahrener Kreisverkehr

Maxdorf (ots) – Folgemeldung – Am Donnerstag 30.06.2022 gegen 18:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Kurpfalzstraße/Höhe Speyerer Straße. Ein BMW-Fahrer hatte den Kreisverkehr überfahren und war geflüchtet.

Durch Zeugenangaben konnte über das Kennzeichenschild und die Personenbeschreibung der Fahrer ermittelt werden. Der 56-jährige Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis macht keine Angaben zum Unfallhergang und warum er geflüchtet war. Der BMW ist insbesondere an der Front und am Heck, aber auch seitlich beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt.An der Kreiselbebauung war ein Schaden von ca. 800 bis 1.000 EUR entstanden.

Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort nach § 142 StGB eingeleitet. Er muss nun mit einer Geldstrafe und dem Verlust seines Führerscheins rechnen.