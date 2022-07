Betrüger sammelt am Hauptbahnhof Spenden

Heidelberg (ots) – Bereits am Dienstag (5. Juli) hat ein 33-jähriger Deutscher

am Heidelberger Hauptbahnhof Menschen um Spendengelder betrogen.

Der Mann gab sich demnach als Mitarbeiter eine Hilfsorganisation aus, für die er

Spenden sammelte.

Eine Zeugin, die selbst mit einem Stand dieser Hilfsorganisation am Heidelberger

Hauptbahnhof rechtmäßig Spenden sammelte, wurde auf den Mann aufmerksam und

erstattete Anzeige bei der Bundespolizei.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Betrugs.

Die Bundespolizei rät in diesem Zusammenhang bei spendensammelnden Personen zu

erhöhter Aufmerksamkeit. Rechtmäßige Institutionen verfügen über

Spendenausweise. Einen solchen können und sollten sich Reisende im Zweifelsfall

vorzeigen lassen. Bei auffälligen Verhaltensmustern, wie beispielsweise das

sofortige Einstecken der Spenden in die Hosentasche, sollten Personen stutzig

werden.

Die Polizei steht in einem solchen Fall zur Verfügung und kann jederzeit

hinzugezogen werden.

Bundespolizei schnappt Straftäter

Pforzheim (ots) – Mittwochnachmittag (6. Juli) hat die Bundespolizei am

Pforzheimer Hauptbahnhof einen dreifach gesuchten und verurteilten Straftäter

gefasst. Der Mann sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt.

Gegen 16:15 Uhr kontrollierten die Beamten den 38-Jährigen routinemäßig. Hierbei

stellte sich heraus, dass der Mann dreimal mittels Haftbefehl gesucht wurde.

Zugrunde lag hierbei das wiederholte Begehen der Leistungserschleichung.

Durch die Bezahlung der Geldstrafe in Höhe von insgesamt 900 Euro hätte der Mann

eine Haftstrafe abwenden können, der Verurteilte verfügte jedoch nicht über

ausreichende Barmittel.

Er wurde daher einer Justizvollzugsanstalt zugeführt, in welcher er nun eine

Freiheitsstrafe von 90 Tagen verbüßt.

Frau beleidigt Reisende und Bundespolizisten am Hauptbahnhof

Karlsruhe (ots) – Mittwochmorgen (6. Juli) hat eine Frau am Karlsruher

Hauptbahnhof grundlos Reisende beleidigt. Nachdem sie einen Platzverweis

erhalten hatte, setzte die Tatverdächtige ihre Beleidigungen auch noch gegenüber

den Bundespolizisten fort.

Gegen 9:30 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei auf die 45-jährige türkische

Staatsbürgerin aufmerksam. Diese beleidigte lautstark und offensichtlich

grundlos Bahnreisende.

Auf die Anweisung der Beamten hin, die Äußerungen zu unterlassen, reagierte die

Frau verärgert. Schließlich beleidigte die Tatverdächtige auch die

Bundespolizisten mit Kraftausdrücken.

Die 45-Jährige blickt nun einem Strafverfahren wegen Beleidigung entgegen.

Geschädigte haben die Möglichkeit, sich bei der Bundespolizei unter 0721 12016 0

oder online unter www.bundespolizei.de zu melden.

Karlsruhe – Ladendieb bedroht Sicherheitspersonal mit Skalpell – 30-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 30-jähriger Mann wurde am Mittwoch gegen 17:00 Uhr nach einem mutmaßlichen

Ladendiebstahl von dem Sicherheitspersonal eines Elektronikmarktes in der

Kaiserstraße angehalten, nachdem bei Verlassen des Geschäfts die elektronische

Diebstahlssicherung ausgelöst hatte. Daraufhin soll der Beschuldigte einen

Sicherheitsmitarbeiter und einen weiteren Ladenmitarbeiter mit einem Skalpell

bedroht haben und sodann von der Örtlichkeit geflohen sein. Der Flüchtende

konnte nach kurzer Verfolgung durch den Sicherheitsmitarbeiter und weitere

Personen eingeholt und bis zum Eintreffen der Beamten des Polizeireviers

Marktplatz festgehalten werden.

Der Beschuldigte wird am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Oberderdingen – Pedelec-Fahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Lebensgefährliche Verletzungen zog sich eine 69-jährige

Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Oberderdingen zu.

Gegen 16.15 Uhr fuhr eine 29-jährige Autofahrerin auf der Kürnbacher Straße in

Flehingen in Richtung Kürnbach. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte sie

die vor ihr in gleicher Richtung fahrende Pedelec-Fahrerin mit der

Fahrzeugfront. Die Frau wurde auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe

aufgeladen und in den Grünstreifen geschleudert. Ein zufällig anwesender

Rettungssanitäter übernahm die Versorgung der Verletzten bis zum Eintreffen der

Rettungskräfte. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Kreisstraße

3507 war daher voll gesperrt.

Die Verletzte wurde durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Auch ein Notfallseelsorger war im Einsatz.

Die Autofahrerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Karlsruhe – Betrunkener droht mit Messer

Karlsruhe (ots) – Ein betrunkener Mann drohte am Mittwochabend einem

Ladeninhaber in der Rheinstraße mit einem Messer. Dieser konnte den Betrunkenen

entwaffnen und an die Polizei übergeben.

Gegen 19.30 Uhr hatte ein Ladeninhaber den Betrunkenen wohl aufgefordert, den

Bereich vor dem Laden zu verlassen, weil dieser dort die Kunden störte. Der

43-Jährige drohte ihm unvermittelt mit einem Messer. Der Ladenbesitzer konnte

den Störenfried entwaffnen und diesen an die Polizei übergeben. Verletzt wurde

niemand.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über ein Promille. Das mitgeführte

Küchenmesser wurde sichergestellt und der Betrunkene wegen diverser Verstöße

angezeigt.

Ettlingen – Auffahrunfall im Kreisverkehr

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch gegen 11:00 Uhr fuhr eine 54-jährige

Renault-Fahrerin einem 61-jährigen Audi-Fahrer in einem Kreisverkehr an der

Kreuzung Landstraße / Amalienstraße auf. Der 61-Jährige erlitt durch den

Aufprall leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro.

Der Audi-Fahrer beabsichtigte aus dem Kreisverkehr in Richtung Landstraße

abzufahren. Aufgrund eines Fußgängers, welcher die Straße passierte, war er

verkehrsbedingt zum Anhalten gezwungen. Die dahinter befindliche

Renault-Fahrerin war kurzzeitig unaufmerksam und fuhr daher auf den zum Stehen

gekommenen Audi auf.

Karlsruhe – Verlorene Ladung führt zu Verkehrsbehinderungen – Polizei sucht Geschädigte

Karlsruhe (ots) – Nach der teilweisen Entladung seines Sattelzugs auf einem

Firmengelände in Neureut wendete ein Sattelzugführer am Mittwochvormittag seinen

Lkw in einem Kreisverkehr und verlor dort eine größere Menge seiner durch die

Teilentladung nicht mehr gesicherten Fracht. Dies führte zu

Verkehrsbehinderungen am Kreisverkehr Grabener Straße / Unterer Dammweg.

Der mit Aluprofilen beladene Sattelzug wurde gegen 10 Uhr auf einem

Firmengelände zum Teil abgeladen. Der Fahrer wurde angewiesen mit dem Fahrzeug

auf dem Gelände zu rangieren, um die vollständige Löschung der Ladung zu

ermöglichen. Aufgrund von Verständigungsproblemen, verließ der 54-Jährige mit

dem Lkw das Gelände und wollte mit Hilfe des Kreisverkehrs Untere Dammweg /

Grabener Straße wenden. Hier verlor er einige Paletten mit Aluprofilen, weil

diese wegen des Abladevorgangs auf dem Firmengelände nicht mehr gesichert waren.

Der Fahrer kümmerte sich aber nicht um die verlorene und im Kreisverkehr

verteilte Ladung, sondern fuhr einfach weiter. Verkehrsteilnehmer meldeten die

auf der Fahrbahn verteilten Profile, in der Nähe wurde der Verursacher

angetroffen. Die Aluprofile wurden durch Mitarbeiter der Stadt Karlsruhe

eingesammelt und verwahrt.

Falls Verkehrsteilnehmer durch die verlorene Ladung Schäden zu beklagen haben,

können sie sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer

0721/944840 in Verbindung setzen.

Die zum Teil beschädigten Aluteile haben einen Wert von mehreren tausend Euro.

Der Fahrer wird angezeigt.