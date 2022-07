Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: 62-Jährige erhält Schockanruf und wird Opfer trickreicher Betrüger – Polizei sucht Zeugen

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 62-jährige Frau aus Wiesenbach wurde

am Mittwochnachmittag Opfer trickreicher Betrüger. Die Seniorin erhielt gegen 12

Uhr den Anruf einer weiblichen Person, die vorgab, die Tochter der Angerufenen

zu sein. Sie habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Person tödlich

verletzt worden sei. Anschließend übernahm eine männliche Person das weitere

Gespräch und gab sich als Polizeibeamter aus. Dieser erklärte der 62-Jährigen,

dass ihre Tochter für das weitere Strafverfahren nun dringend eine Kaution von

67.000 Euro hinterlegen müsse. Sie solle das Geld umgehend zum Amtsgericht nach

Pforzheim bringen und einem dortigen Mitarbeiter übergeben. Die Frau hob

daraufhin das Geld bei einem Geldinstitut ab und begab sich nach Pforzheim. Nach

einem weiteren Telefonat, bei dem ihr von einem angeblichen Staatsanwalt weitere

Anweisungen gegeben wurden, übergab sie das Geld in der Nähe des Amtsgerichts in

Pforzheim einem vermeintlichen Mitarbeiter des Amtsgerichts.

Der Abholer, der das Geld entgegennahm, wird wie folgt besprechen:

Ca. 25 bis 30 Jahre alt

Ca. 180 cm groß

Dunkle Haare

Schwarzer Vollbart

Normale Figur

Dunklere Hautfarbe, südeuropäisches Erscheinungsbild

Die weiteren Ermittlungen durch das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum beschriebenen Abholer geben können,

werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrraddiebstahl durch 16-Jährige

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Sonntagabend, gegen 23

Uhr, gelangte eine 16-jährige Jugendliche in der Nansenstraße in den allgemein

zugänglichen Fahrradkeller eines Anwesens und entwendete dort ein

unverschlossenes Damenfahrrad einer Anwohnerin.

Durch Zeugen wurde sie dabei beobachtet. Nach Abschluss der polizeilichen

Ermittlungen erfolgt gegen die 16-Jährige Anzeige wegen Diebstahls.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Ladengeschäft; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag gegen 01:20 Uhr stellte ein

49 Jahre alter Anwohner in der Schwetzinger Straße eine unbekannte Person fest,

die gerade dabei war in ein dortiges Ladengeschäft einzubrechen. Sofort

verständigte der 49-Jährige die Polizei und sprach den Unbekannten auf sein

Fehlverhalten an. Daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Trotz

sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Einbrecher bislang nicht

aufgegriffen werden. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts.

Auch die Höhe eines möglichen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Personenbeschreibung:

männlich, 25-30 Jahre alt, schlank, ca. 174 cm groß, dunkler Hautton, gelockte,

schwarze und kurze Haare, schwarzer medizinischer Mund-und Nasenschutz

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wiesloch unter der Tel.: 06222

57090 zu wenden.

Neu-Edingen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Automobilservice; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Neu-Edingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

brachen zwei bislang unbekannte Personen in ein Automobilservice in der

Mannheimer Straße ein, indem sie den Glaseinsatz einer Zugangstür gewaltsam

einschlugen. Ein Mitarbeiter der Firma verständigte gegen 00:40 Uhr die Polizei,

nachdem bei ihm ein Alarmsignal einging. Sofort suchten Einsatzkräfte die

Tatörtlichkeit auf und umstellten das Objekt. Bei einer anschließenden Nachschau

konnten jedoch keine Personen mehr festgestellt werden. Den Tätern gelang

offenbar kurz vor Eintreffen der Polizei die Flucht. Auch die umgehend

eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Aufgreifen der

Unbekannten. Nach aktuellem Ermittlungsstand des Polizeireviers Ladenburg

entwendeten die Täter mehrere Fahrzeugschlüssel. Die entstandene Schadenshöhe

ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich festgestellt haben sowie darüber

hinaus sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.:

06203 93050 zu melden.