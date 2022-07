Heidelberg: Vollbrand eines Pkw auf der Autobahn, keine Verletzte

Heidelberg (ots) – Am gestrigen Mittwochabend gegen 19:45 Uhr geriet auf der

Autobahn A656, direkt am Autobahnkreuz Heidelberg, ein Pkw Opel Astra in Brand.

Zufällig vorbeikommende Polizeikräfte versuchten den Brand mit eigenen

Feuerlöschern zu löschen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war der Pkw völlig

ausgebrannt. Der 32-jährige Fahrer wurde nicht verletzt. Es kam nur zu geringen

Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Autobahn.

Heidelberg-Bahnstadt: Erneuter Diebstahl einer Frontladerschaufel – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Erneut gelang es bislang unbekannten Tätern im Zeitraum von

Freitag, gegen 10 Uhr bis Dienstag, gegen 13 Uhr auf einer Baustelle im

Czernyring die schwere Schaufel eines Frontladers zu entwenden.

Die Täter gelangten ersten Ermittlungen zufolge über den Max-Plank-Ring auf das

Baustellengelände und müssen die Schaufel mit schwerem Gerät auf ein größeres

Transportfahrzeug aufgeladen haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf

etwa 6.000 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nun Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer

0621/174-1700 zu melden.

Heidelberg-Ziegelhausen: Schwerer Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Linienbusses – Schluss-Nachricht

Heidelberg-Ziegelhausen (ots) – Die im Zusammenhang mit der

Verkehrsunfallaufnahme erforderliche Vollsperrung der L 596, zwischen

Wilhelmsfeld und Ziegelhausen, ist aufgehoben. Die L 596 ist wieder frei

befahrbar. Der verunfallte Bus ist geborgen und die Unfallaufnahme soweit

beendet.