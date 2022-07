Germersheim: Fachpersonal der Truppenpsychologie tagt in Germersheim

Germersheim – Das Fachpersonal der Truppenpsychologie der Luftwaffe traf sich zur zweiten Fachtagung in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim.

Der Leitende Truppenpsychologe, Leitender Regierungsdirektor Bernd Völker, führte mit seinem Fachpersonal der Truppenpsychologie im Zeitraum vom 20.-23. Juni 2022 eine Fachtagung durch. Der Schwerpunkt dieser Tagung war die Befähigung zur Psychologischen Begleitung der SERE Ausbildung, Survival-Evasion-Resistance-Extraction (Überleben, Ausweichen, Widerstand gegen Befragung, Rückführung) und der Handlungsfähigkeit im System Personnel Recovery (Rettung und Rückführung von isoliertem Personal).

Videokonferenzen im Vorfeld

Bereits im Vorfeld fanden in Abständen von jeweils zwei Wochen, drei Videokonferenzen mit den Teilnehmern statt. Die Fachlehrer des Luftwaffenausbildungspersonals vermittelten dabei die theoretischen Grundlagen des Systems Personnel Recovery und der SERE-Ausbildung. Zusätzlich wurde im Selbststudium mit einem speziellen Lernprogramm das erlernte Wissen intensiviert. Bei der praktischen Ausbildung konnte so auf das bereits erworbene Wissen aufgebaut werden.

Wasser in einer Plastikflasche zum Kochen bringen

Am Dienstag, 21. Juni 2022 wurde es dann ernst- die praktische Ausbildung begann. Zuerst wurden den Teilnehmer die Anteile PLWF (Protection, Location, Water, Food) in der eigens dafür gebauten SERE-Ausbildungshalle vorgestellt. Im weiteren Verlauf des Nachmittages mussten dann die Auszubildenden selbst Hand anlegen. Es galt mit nassem Holz Feuer zu machen und Wasser in einer Plastikflasche zum Kochen zu bringen. Das Gewinnen von Wasser mit verschiedenen Mitteln wurde bei dieser Ausbildung ebenfalls vermittelt.

In einer fiktiven Lage leben

Am folgenden Tag wurden alle Tagungsteilnehmer durch die Ausbilder des Verbandes, in eine fiktive Lage versetzt und mussten dabei verschieden Anteile der SERE-Ausbildung umsetzen und aus psychologischer Sicht bewerten. Hierbei wurde das Ausweichen nach einem Anschlag sowie die Rückführung von isoliertem Personal praxisorientiert ausgebildet. Das Highlight des Tages war die artgerechte Zubereitung einer Regenbogenforelle. Dies wurde am Beispiel eines Gummifisches vorher genaustens erklärt. Das dafür ausgebildete Personal begleitete jeden, Schritt für Schritt, beginnend von der Betäubung bis hin zur Zubereitung. Besser hätte das Mittagessen nicht sein können- so die Trainingsteilnehmer.

Tagungs- und Ausbildungsziel erreicht

Am letzten Ausbildungstag wurde dem psychologischen Fachpersonal das Erreichen des Tagungs- und Ausbildungszieles durch den Leitenden Truppenpsychologen bescheinigt. Ein besonderer Dank ging dabei an die Fachlehrer des Luftwaffenausbildungspersonals, Oberstabsfeldwebel Michael H. und Hauptfeldwebel Nikolai P. für die intensive, sehr interessante und gewinnbringende Ausbildung.