Brand einer Gartenhütte in Bockenheim – Frankfurt am Main – Bockenheim

Feuerwehr Frankfurt am Main

Am frühen Morgen brannte in einer Kleingartenanlage in Bockenheim eine Gartenhütte.

Um kurz nach vier Uhr am Morgen des 7. Juli ging bei der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt der erste Notruf über Feuerschein im Bereich einer Kleingartenanlage am Knöterichweg ein. Nur wenige Minuten später war die Feuerwehr vor Ort. Bei Eintreffen brannte eine Gartenhütte in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte bereits auf eine benachbarte Laube übergegriffen. Durch den schnellen Löscheinsatz konnte eine Ausbreitung auf weitere Parzellen verhindert werden. Während der Löscharbeiten wurde von den Einsatzkräften eine Propangasflasche geborgen. Augenscheinlich hatte diese sich bereits über das Überdruckventil entleert. Gegen fünf Uhr war das Feuer gelöscht.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Ginnheim. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache und Schadenhöhe werden von der Polizei ermittelt.

Frankfurt – Innenstadt: Raub am Willy-Brandt-Platz

Frankfurt (ots) – (la) Am Mittwoch, den 7. Juli 2022, kam es gegen 04:00 Uhr

morgens zu einem Raub am Willy-Brandt-Platz.

Zwei 19- und 17-Jährige gingen auf dem Willy-Brandt-Platz in Richtung Main, als

drei unbekannte Täter von hinten an sie herantraten. Einer der Täter schlug dem

19-Jährigen ins Gesicht und entwendete dessen Handy. Ein anderer schlug dem

17-Jährigen in den Bauch und nahm sich dessen Handy. Während zwei der Angreifer

flüchteten, bot der dritte Täter dem 17-Jährigen an, dass er sein Handy

wiederbekommen könnte, wenn er ihm Geld gebe. Der 17-Jährige übergab dem Täter

25,- Euro, woraufhin er sein Telefon zurückerhielt. Danach flüchtete der dritte

Täter in die Taunusstraße.

Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter: nordafrikanisch, schwarz gekleidet, weiße Schuhe. Täter: nordafrikanisch, circa 180 cm, kräftige Statur, weiße

Louis Vuitton Jacke, blaue Jeans. Täter: nordafrikanisch, circa 180 cm, weißer Pullover, schwarze

Jogginghose.

Frankfurt: Juli 2022: „Sicher in den Urlaub“ – Die Polizei gegen Wohnungseinbruchdiebstahl

Frankfurt (ots) – (la) In Hessen wird immer seltener eingebrochen. Während das

Polizeipräsidium Frankfurt 2012 noch 2051 vollendete Wohnungseinbruchdiebstähle

(oder kurz WED) zählte, waren es im letzten Jahr noch 723 Delikte, die zur

Anzeige gebracht wurden. Dies entspricht einem Rückgang von rund 65 Prozent. Um

diese positive Entwicklung fortzuführen, sensibilisiert die Polizei die

Bürgerinnen und Bürger auch in diesem Jahr wieder für dieses Thema. Die

Beratungsstelle der Frankfurter Polizei veranstaltet Info-Abende, an denen die

Möglichkeiten der Sicherung der eigenen vier Wände praktisch dargestellt werden:

Montag, 11.07.22, 18.00 Uhr, Pax & People, Pariser Straße 6-8,

60486 Frankfurt´

60486 Frankfurt´ Montag, 18.07.22, 18.00 Uhr, Tassilo-Sittmann-Haus,

Gerhart-Hauptmann-Ring 398, 60439 Niederursel

Gerhart-Hauptmann-Ring 398, 60439 Niederursel Mittwoch, 20.07.22, 18.00 Uhr, Amt für multikulturelle

Angelegenheiten, Mainzer Landstraße 293, 60326 Frankfurt

Zu der jeweiligen Veranstaltung wird die/ der örtlich zuständige „Schutzfrau/

-mann vor Ort“ anwesend sein. Zu diesem Thema wurde eine Checkliste erstellt,

die Sie davor schützen kann, Opfer eines Einbruchs zu werden und Sie sicher in

den Urlaub fahren lässt.

Frankfurt – Praunheim: Wohnungseinbruch

Frankfurt (ots) – 220707 – 0718 Frankfurt – Praunheim: Wohnungseinbruch

(la) Am Mittwoch, den 06. Juli 2022, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:30

Uhr, ereignete sich in der Praunheimer Landstraße ein Wohnungseinbruch. Dabei

wurde an dem Haus ein Fenster im Souterrain gewaltsam geöffnet und anschließend

alle Räume durchsucht. Im Anschluss wurde noch die Garagentür aufgehebelt und

die Garage durchsucht. Entwendet wurden Schmuck, Bargeld, Schlüssel und ein

Tresor.

Eine Zeugin konnte eine unbekannte Frau sehen, die das Grundstück verließ.

Möglicherweise handelt es sich dabei um zumindest eine der tatverdächtigen

Personen.

Die Frau wird beschrieben als circa 50 Jahre alt, füllige Figur, braune

brustlange Haare, orientalisches Erscheinungsbild. Sie trug eine pinke,

kurzärmlige Bluse und eine dunkle Hose.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten: 11. Juli 2022: Babenhäuser Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Hanauer Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring

Juli 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden

Juli 2022: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser

Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

Juli 2022: Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Autobahnkreuz Frankfurt BAB

3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Ludwig-Landmann-Straße

Juli 2022: Babenhäuser Landstraße, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43

Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle

Eckenheim, Hanauer Landstraße



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt – Innenstadt: Zwei Festnahmen nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilbeamte nahmen am gestrigen Nachmittag in der

Innenstadt zwei 21 und 25 Jahre alte Taschendiebinnen fest.

Die beiden jungen Frauen konnten gegen 15 Uhr von den Beamten in einem

Bekleidungsgeschäft in der Börsenstraße zunächst dabei beobachtet werden, wie

sie versuchten, ein Mobiltelefon und eine Geldbörse aus dem Rucksack einer

29-Jährigen Frau zu entwenden. Dabei gingen sie arbeitsteilig vor. Während die

21-Jährige die Tat abdeckte, sollte ihre 25-jährige Komplizin die Wertsachen

entnehmen. Letztere scheiterte jedoch, sodass es bei einem Versuch blieb und

sich beide im gleichen Geschäft prompt ein neues Opfer suchten. Als sie dann bei

der Handtasche einer 62-jährigen Frau zulangten, setzten die Beamten dem Treiben

ein Ende und ließen bei ihnen die Handschellen klicken. Nach der Festnahme ging

es für die zwei Frauen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die

Dienststelle. Die 25-Jährige, welche über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam in

die Haftzellen des Polizeipräsidiums.