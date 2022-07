Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen – Holzbalken von Baustelle der Ense-Sporthalle gestohlen

In der Zeit von Freitag, 1. Juli, bis Mittwoch, 6. Juli, entwendeten bisher unbekannte Täter insgesamt etwa 80 Holzbalken von der Baustelle an der Ense-Sporthalle in Bad Wildungen.

Die Täter gelangten auf das weitestgehend umzäunte Gelände. Hier luden sie die 80 Holzbalken, die überwiegend eine Länge von fünf Metern haben, auf ein geeignetes Fahrzeug und entwendeten diese. Der Wert wird mit 2.500 Euro angegeben.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise, insbesondere auch zu verdächtigen Fahrzeugen, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.