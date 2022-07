Neustadt: Große Sommerparty des Team Offene Jugendarbeit (TOJ) am 15. Juli 2022

Neustadt an der Weinstraße – Mit vielen tollen Aktionen und Angeboten veranstaltet das Team Offene Jugendarbeit (TOJ) der Stadtverwaltung in diesem Jahr nach einer zweijährigen Pause wieder eine große Sommerparty. Auf dem Gelände und in den Räumlichkeiten des Jugendc@fés in der Schlachthofstraße 75 findet am Freitag, 15. Juli 2022, von 14 bis 20 Uhr ein Fest mit zahlreichen Spiel- und Mitmachangeboten statt.

Ob Basteln, Kinderschminken, Henna Tattoos, alkoholfreie Cocktails und Rauschbrillendart oder Mini-Challenges – für alle ist etwas dabei. Highlight in diesem Jahr ist ein „Bubble Soccer Feld“, bei dem man im wahrsten Sinne des Wortes mal richtig „herum kugeln“ kann.

Das musikalische Programm besteht in diesem Jahr aus einer Live-Performance von „The Voice Kids“ Teilnehmer David Nikalayan und im Anschluss sorgt DJ Stefan an den Decks für gute Stimmung.

Auf dem Programm stehen außerdem eine Tanzshow mit Kids aus dem Tanztreff Alex und eine Ballonshow von einem ehemaligen Europameister – seid gespannt!

Für das leibliche Wohl ist mit kulinarischen Genüssen wie Kaffee, Waffeln und Kuchen, Gegrilltem und diversen Getränken sowie Süßigkeiten zu taschengeldfreundlichen Preisen bestens gesorgt.

Bei dem Fest sind ausdrücklich alle herzlich willkommen: Kinder, Jugendliche, Freunde, Eltern, Verwandte und Geschwister.

Die Sommerparty ist die letzte Veranstaltung des Teams Offene Jugendarbeit vor dem Sommerferienprogramm der Stadt Neustadt.

Der normale Betrieb des Jugendc@fés und des Jugendtreff West beginnt nach den Sommerferien am Freitag, 9. September 2022, mit dem offenen Treff.

Während der Sommerferien arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des TOJ im Ferienspielprogramm des Fachbereichs Familie, Jugend und Soziales der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße mit.

Weitere Informationen gibt es unter www.nw4you.de, im Jugendc@fé (Tel. 06321/189170) oder im Jugendtreff West (Tel. 06321/484664).